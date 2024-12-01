Özel'in 'avukatlık' sözleri tepkilere çekmişti! CHP'den açıklama geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek’e hakaret ettiği ve hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını değerlendirdi.

"Mutlaka avukatlığa dönsün"

Başsavcı Gürlek'e yönelik "Görevi adalet, onun görevi usule uygunluk, onun görevi ‘Avukatı gelmeden sakın evde arama yapma’ demek. Onun görevi ‘Soruşturmada gizlilik var, bu bilgileri kim sızdırıyor’ demek. Bizzat bu iletişimi yürütmek değil" ifadelerini kullanan CHP lideri Özel "O yüzden kendine görev olarak bildikleri bunlarsa, görevinden dolayı hakaret ettim. Ben bu yapılanlara itiraz ettim, o onu hemen sahiplenmiş. O yüzden ayna ile konuşur hale geldiyseniz, kısa vadede tatili ama en nihayetinde eğer yaptığınız iş sizi toplumsal yaşamda da komik duruma düşürecek sanrılara itiyorsa, mutlaka işinizi değiştirmeniz lazım. Bu vakitten sonra başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir. Ben bir kez daha kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla, değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün. Öyle aynayla konuşan başsavcıdan bize de kendisine de fayda yok." dedi.

Yücel: Her fırsatta haklarını savunmuştur

Özel'in bu sözlerine avukatlar yoğun tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada avukatların tepkileri yükselince CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in hukuksuz uygulamalarını eleştirirken kullandığı bazı ifadelerin avukat meslektaşlarımızı incittiğini üzülerek öğrendik. Genel Başkanımız açıklamasında aynı cümlenin devamında, avukatlık mesleğinin değerine ve kıymetine özellikle vurgu yapmıştır. Kızı da aynı zamanda hukukçu olan Genel Başkanımız, her fırsatta avukatların haklarını savunmuş ve mesleğin itibarını korumaktan yana tutum almıştır. Parti Meclisi’nde, MYK’da, Meclis Grubunda en yakın çalışma arkadaşları arasında avukatlar bulunan Genel Başkanımızın, avukatlık mesleği aleyhinde bir tavır alması, incitici bir ifade kullanması asla düşünülemez. Avukat meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.