Özelleştirme İdaresi'nin Aydın'daki taşınmaz satış kararları onaylandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Aydın'ın Didim ilçesinde mülkiyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı bulunan 3 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale komisyonu kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı.

Onaylanan kararlar kapsamında Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan taşınmazların satış detayları şöyle:

5102 ada 1 parsel: 5 bin 38,82 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 140 milyon 950 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Tayyip Koyuncu'ya satıldı.

5103 ada 1 parsel: 3 bin 236,99 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 90 milyon 655 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne satıldı.

5109 ada 1 parsel: 6 bin 689,79 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, 186 milyon 985 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Diyar Koyun'a satıldı.

Kararlarla birlikte söz konusu taşınmazlara ilişkin Taşınmaz Satış Sözleşmesi'nin imzalanması ve ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.