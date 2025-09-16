Özgür Çelik adliye önünde açıkladı: Bayrampaşa'da Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da yer aldı.

"Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi'ne çökme operasyonudur"

Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı:

"Bu operasyon Bayrampaşa Belediyesi'ne çökme operasyonudur. CHP meclis üyelerine para teklif edilmiş. Meclis üyeleri ölümle tehdit ediliyor.

Bayrampaşa'nın seçilmiş belediye başkanı Hasan Mutlu'dur. Karar verici hâkimler bu gerçekleri bilmediler. Hasan Mutlu serbest kalıp görevinin başına dönmelidir.

31 Mart'ta sandıkta kaybettikleri Bayrampaşa Belediyesi'ni tehdit ve şantajla almaya çalışıyorlar. Avukatlar, Emniyet ifadelerini incelediler. Görüyoruz ki gözaltına alınması için tek somut delil yok.

Tape koymuşlar suç unsuru oluşturacak tek bir cümle yok. Belediye Başkanımız, Sayıştay tarafından denetlenmiş yetmemiş kendisi de bir denetim yaptırmış.

"'Sadece ölüler görür' sözü gönderilmiş"

Meclis üyeleri aylardır tehdit ediliyor. Meclis üyelerinde birinin avukatı ile konuştum. İfadesinde, 10.07.2025 tarihinde, 11.07.2025 tarihinde bir belediye meclis üyesinin telefonuna kelepçeli fotoğraflar mesaj olarak gönderilmiş. Kendisine Kurtlar Vadisi repliği ile 'Sadece ölüler görür' sözü gönderilmiş. Belediye Meclis üyeleri ölümle tehdit edilmiştir."