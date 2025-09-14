Özgür Çelik: Hasan Mutlu ve arkadaşları bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma açıldı. İstanbul başsavcılığınca soruşturmada belediye başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun belediye bürokratları ve meclis üyeleri ile beraber Vatan Emniyet’in bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutulduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, gözaltındakilere sadece kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez verilirken, yeterli beslenemedikleri için ilaçlarını kullanamadıkları ve sağlıklarının olumsuz etkilendiğini de aktardı.

Savcılığa çıkarılmadan önce psikolojik olarak günlerce yıpratıldıklarını belirten Çelik, bu uygulamaları “düşman hukuku ve işkence” olarak nitelendirdi.

"AKP’ye geç yoksa sana operasyon yapılacak"

Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon öncesi belediye yöneticileri ve meclis üyelerinin tehdit edildiğini iddia etti.

Çelik, Hasan Mutlu’ya "AKP’ye geç yoksa sana operasyon yapılacak" denildiğini ve bazı meclis üyelerinin ailelerinin de tehdit edildiğini öne sürdü. Çelik, "Ölümle ve ailesiyle tehdit edilen meclis üyeleri var; tehditlerden sonra şantaja başlandığını görüyoruz" dedi.

Başkan Mutlu, gözaltına alındıktan sonra yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur. Sadece Bayrampaşa ve değerli hemşehrilerime hizmet ettim. Olanlar siyasi operasyon ve asılsız iftiralardır" dedi.

Hasan Mutlu kimdir?

Hasan Mutlu, 22 Haziran 1961’de Karabük’ün Safranbolu ilçesinde doğdu.

İlk ve orta öğretimini İstanbul Fatih’te tamamladıktan sonra yine İstanbul’da Vefa Lisesi’nde lise eğitimi gördü.

Mutlu, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi fizik ve matematik bölümünden üçüncülükle mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde de eğitim gördü.

Uzun yıllar eğitim sektöründe görev yapan Mutlu, 2011’de CHP ilçe başkanlığı görevi de yaptı.

Mutlu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP adayı olarak İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Seçim sonuçlarına göre Hasan Mutlu 73 bin 850 oy alarak yüzde 46,67 oranında bir başarı elde etti. Rakibi AK Parti'nin adayı İlknur Kovaç Bayraktar ise 65 bin 864 oyla yüzde 41,63'lük bir oranla ikinci sırada yer aldı.