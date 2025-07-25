Özgür Çelik, İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Bel ağrısı şikâyeti nedeniyle hastaneye sevk edilen tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan kontrollerin ardından cezaevine geri götürüldü. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Ekrem Başkanımız bazı sağlık sorunları nedeniyle hastanede kontrol edildi. Durumu iyi, endişe etmeyin, herkese selamı var” açıklamasında bulundu.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikâyeti nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’nde muayene edildi. Yapılan kontrollerin ardından yeniden cezaevine nakledildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklaması şu şekilde;
Özgür Çelik, "125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var" dedi.
Özgür Çelik, "Bu adaletsiz dönemi, direncimizle sabrımızla aşacağız. Yapılan zulmü ise asla unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.
125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 25, 2025
Bu adaletsiz dönemi, direncimizle sabrımızla aşacağız. Yapılan zulmü ise asla unutmayacağız!