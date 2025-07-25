Özgür Çelik, İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikâyeti nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’nde muayene edildi. Yapılan kontrollerin ardından yeniden cezaevine nakledildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklaması şu şekilde;

Özgür Çelik, "125 gündür haksız yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, bazı sağlık problemleri sebebiyle hastanede kontrolden geçti. Durumu iyi, merak etmeyin, hepinize selamı var" dedi.

Özgür Çelik, "Bu adaletsiz dönemi, direncimizle sabrımızla aşacağız. Yapılan zulmü ise asla unutmayacağız!" ifadelerini kullandı.