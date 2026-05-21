  3. Özgür Çelik: İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararına ilişkin, "Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart’ta başlayan darbe mekaniğinin yeni bir evresiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyeti yıkmak, demokrasiyi askıya almak, milletin önünden sandığı kaçırmak istiyorlar. Milletimiz buna geçit vermeyecek. Türkiye bu zorbalığa boyun eğmeyecek. Sarıyer’deki İstanbul İl Binamızda, demokrasi ve adalet için görevimizin başındayız."