Özgür Çelik: İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz, telefonlarımızı açmıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü (bugün) binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özgür Çelik, "İstanbul Valisi'ne ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok"

Çelik, şöyle devam etti:

"Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor."

"Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok" diyen Çelik, "Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir. Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır" çağrısını yaptı.

Dün akşamdan beri neler oldu?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü (bugün) saat 12:00'de binaya gideceğini açıklamasının ardından, 7 Eylül Pazar akşamı için il binasında toplanma çağrısı yapılınca polis yolları ve sokakları kapattı.

SOL Parti, TİP, EMEP ve birçok siyasi partinin yöneticisi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde hazır bulundu. Bu sabah saatlerinden itibaren de CHP binası önündeki gerilim devam ediyor.

Gürsel Tekin: 12:30'da il başkanlığında olacağım

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, “Pazartesi 12:00’de il binasında olacağım, o koltuğa oturacağım” açıklamasında bulunmuştu.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bugün gitmeyeceği iddia edildi. Ardından Tekin, bu haberleri yalanlayarak "Bugün babaevine gideceğiz, herkesi çatlatacağız" dedi.

Bu açıklamadan saatler sonra Tekin, Yeniçağ ve Sözcü gazetesine saat vererek, "12:30 - 13:00 gibi bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Sonrada sorunsuz bir şekilde ilimize gideceğiz. İçeride bir kargaşa olmayacak" dedi.

İçeride yer alan vekiller ile nasıl uzlaşacağını da söyleyen Tekin, "Biz aynı ailenin mensubuyuz. Oradaki arkadaşlarla beraber çalıştık, bir sıkıntı olmaz. Onlar ile konuşacağız" dedi.

Tekin saat 13:00 itibarıyla henüz parti binasına gelmedi. Ancak Tekin'in parti binasına doğru yola çıktığı iddia ediliyor.

İmamoğlu’ndan tepki: Ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis tarafından abluka altına alınmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, “Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz?” dedi.