Özgür Çelik: İstanbul’da 26 belediye kazanmak mı tüzüğe aykırıdır?

METİN MERCAN

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz'da düzenlenen "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşünde partililerle bir araya geldi.

Sultaniye Parkı'nda başlayıp Paşabahçe Meydanı'nda sona eren, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti'nin de destek verdiği yürüyüşün ardından kalabalığa İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün hitap etti.

Düzgün: Hiçbir bürokratik makam milyonların değişim talebinin önünde duramaz

Düzgün, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in hukuki dayanak olmaksızın özgürlüklerinden mahrum bırakılmasını kabul etmediklerini belirtti. Düzgün, halkın iradesinin önemine vurgu yaparak, "Hiç kimse unutmamalıdır ki; Beykoz bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sarsılmaz kalesidir. Bizler çok iyi biliyoruz ki; hiçbir atanmış güç halkın iradesinden üstün değildir. Hiçbir bürokratik makam milyonların değişim talebinin önünde duramaz. Bugün geçici makamlarına güvenerek halkın sesini kısmaya çalışanlar olabilir; ancak dün olduğu gibi yarın da son sözü millet söyleyecektir." şeklinde konuştu.

Çelik: Mülakat mağduriyetleri ortadan kaldırılmalıdır

Özgür Özel'in öncülüğünde Türkiye genelinde bir yürüyüş başlattıklarını belirten Çelik, "İstanbul’da öncelikle geçim için yürüyoruz. Bugün emekliyi, işçiyi, memuru sefalete sürüklemiş bir iktidarla karşıkayayız. Üstelik bu sefalet, bu yoksulluk görünür hale gelmesin diye her yeni doğan güne bir operasyonla uyanıyoruz." dedi.

Ankara'da atanamayan öğretmenlerin başlattığı açlık grevine değinen ve mülakat sistemini eleştiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler KPSS sınavına giriyorlar, çok yüksek puanlar alıyorlar, 95, 98, 100 alan öğretmenler mülakatta sırf Ankara'da bir siyasi tanıdıkları olmadığı için eleniyorlar. Sadece mülakat mağdurları değil, aynı zamanda özel okullarda görev yapan öğretmenler var. 2014 yılında özel okullarda çalışan öğretmenlerin taban maaş uygulamasını kaldırdılar. Şimdi öğretmenler asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalışmak zorunda kalıyorlar. Buradan sesleniyoruz; özel okul öğretmenlerinin taban maaş hakkı geri verilmelidir, özlük hakları verilmelidir, bu mülakat mağduriyetleri ortadan kaldırılmalıdır."

Çelik: Yoksulluğu, sefaleti bu ülkenin kaderi olmaktan çıkartacağız

CHP'nin sadece sorun anlatan bir parti olmadığını, iktidara yönelik sıkı bir hazırlık içerisinde olduğunu ifade eden Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, kalkınan bir ekonomiyi hayata geçireceğiz. Türkiye'nin işsizlik sorunlarını çözeceğiz. Bu yoksulluğu, bu sefaleti, bu ülkenin kaderi olmaktan çıkartacağız." diye konuştu.

Çelik: Alaattin Köseler görevinin başına dönmelidir

Yargı süreçlerine ve tutukluluklara dikkat çeken Çelik, açılan davaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Silivri duruşma salonunda görülen o kumpas davası çökmüştür. Hiçbir delil olmadan, hiçbir kanıt olmadan yol arkadaşlarımız tutuklandılar; gizli tanık ifadeleri, iftiracı ifadeleriyle iddianameler yazdılar. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler 2024 yılında Beykoz Belediyesi'ni kazandı. Bunu hazmedemeyenler, Beykoz'un rantına çökmek isteyenler haksız ve hukuksuz bir biçimde başkanımızı tutukladılar. Bugün 476 gündür Beykoz'un seçilmiş belediye başkanı tutsak vaziyette. Alaattin Köseler görevinin başına dönmelidir."

Çelik: Türkiye’nin birinci partisi olmak mı parti tüzüğüne aykırıdır?

Kendisi hakkında başlatılan disiplin süreci ve ihraç yazısına tepki gösteren Çelik, kararın parti başarılarıyla çeliştiğini iddia ederek şöyle devam etti:

"Bugün İstanbul İl Başkanlığı’na ve üyesi olduğum Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na bir yazı göndermişler. Özgür Çelik'in partinin genel ilkelerine ve tüzüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle ihraç edildiğini belirtmişler. Buradan onlara soruyorum; bir il başkanının temel görevi partisini başarıya ulaştırmaktır. İstanbul’da 14 belediye sayısını 26 belediyeye çıkartmak mı, Beykoz’u kazanmak mı, 2024’te yüzde 38’le Türkiye’nin birinci partisi olmak mı parti tüzüğüne aykırıdır? Bugün de söylüyoruz, görevimizin başındayız. Bizim için bir koltuk, binalar makam değildir. Bizim için makam meydanlardır, sokaklardır."