Özgür Çelik: Salon verilmezse grup toplantısını Meclis bahçesinde yaparız

Mutlak butlan kararıyla genel başkanlık görevinden tedbiren alınmasının ardından CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, yarın saat 13.30'da CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağını duyurarak, "Açık grup toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak" dedi.

T24'ten Candan Yıldız'a konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Özel'in başvurusunu yaptığını, toplantının salonda yapılmasa dahi TBMM'nin bahçesinde yapılabileceğini söyledi.

Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısını yapacaktır. Başvurusunu yapmış zaten. Toplantı salonu olmazsa TBMM'nin bahçesinde yapar grup toplantısını" dedi.

"Uzlaşma noktamız kurultay"

Partinin kurultaya gitmesi gerektiğini de ifade eden Çelik, "Uzlaşma noktamız Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturması; yani kurultay. Onun için de imza toplamaya başladık. 1000'e yakın delege imzası toplanacağını düşünüyorum. İstanbul'da da şöyle olmuştu: Kayyım atandıktan sonra İl kongresinin toplanması için delege imzası topladık. İlçe Seçim Kurulu'na sunduk. İlçe Seçim Kurulu YSK'ya başvurdu ve kongrenin toplanacağına karar verdi. Kongremizi yaptık. Kurultay için de benzer bir süreç olabilir. Zaten toplanan delege imzaları Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na verilecek" dedi.