Özgür Çelik'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Çelik, savcılıkta verdiği ifadede soruşturmanın yalnızca belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiği iddiasıyla sınırlı tutulmaması gerektiğini savundu.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde siyasi tercihlerini değiştiren diğer üyeler hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların da araştırılmasını isteyen Çelik, 9 Eylül tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları suç duyurusunun mevcut soruşturmayla birleştirilmesini talep etti.

Savcılık ifadesinde Çelik, soruşturmanın yalnızca kendisinin yaptığı açıklamalar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Çelik, "Savcılığınızca hakkımızda yürütülen bu soruşturmanın, yalnızca münferit bir olaydan ibaret olduğunu düşünmüyoruz. Bu soruşturmanın, İstanbul'da ve Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi ve hukuki gelişmelerden bağımsız değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Demokrasinin yalnızca seçim kazanmak veya kaybetmekten ibaret olmadığını ifade eden Çelik, "Sandıkta ortaya çıkan siyasi tercihin ve seçilmişlerin görevlerini her türlü antidemokratik müdahaleden uzak bir şekilde icra edebilmelerinin, demokratik hukuk düzeninin temel unsurlarını oluşturduğuna inanıyoruz. Asıl tartışılması gereken nokta şudur. Bir siyasi partinin seçimle elde ettiği belediye yönetimleri, seçilmişlerin özgür iradeleriyle mi değişmektedir; yoksa baskı, tehdit, soruşturma, makam veya görev vaadi veyahut başka menfaatler kullanılarak mı siyasi tercihler değiştirilmektedir?" dedi.

"Hukuk herkese eşit uygulanmalı"

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki başkanvekilliği seçimini de savunmasına dahil eden Çelik, "Bir meclis üyesinin siyasi tercihini değiştirmesi karşılığında makam veya görev elde edip etmediği araştırılacaksa, bunun araştırılması gereken en somut örneklerden biri neden Bayrampaşa'da yaşanan bu olay değildir?" diye sordu.

Kendisinin üç ayrı davada toplam 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığını belirten Çelik, kurultay sürecine ilişkin davada bazı delegelerin meclis üyeliği karşılığında oy kullandıkları iddiasının gündeme geldiğini söyledi.

Çelik, "Eğer bir meclis üyesinin siyasi tercihinin değiştirmesi ve bunun karşılığında bir makam veya menfaat elde etmesi hukuken araştırılması gereken bir durum ise, bu kural herkes için geçerli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu hakkında kamuoyuna yansıyan iddiaların da araştırılması gerektiğini savunan Çelik, "Eğer böyle bir iddia kamuoyuna açık biçimde dile getirilmişse, hukuk devletinin gereği bu iddianın araştırılmasıdır" dedi.

Çekmeköy, Tuzla ve Şile belediyeleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan parti değişikliği iddialarının da araştırılması gerektiğini belirten Çelik, "Hukuk, siyasi tercihlere göre farklı çalışan bir mekanizma haline gelmemelidir" diye konuştu.

"Ayhan Aydın, savcı tarafından tehdit edildiğini söyledi"

Üsküdar'daki sürece ilişkin de ifade veren anlatan Çelik, "Ayhan Aydın, ben ve YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş belediyenin odasında bulunduğumuz sırada Üsküdar Belediye Meclis üyesi Necdet Ay ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini ve ailesinin durumunu gerekçe göstererek baskıya boyun eğmek zorunda kaldığını açıkça söylemiştir" dedi.

Telefon görüşmesinin hoparlörden yapıldığını iddia eden Çelik, Aydın'ın ağlayarak, "Savcı beni tutuklama ile tehdit etti, tutuklandığım takdirde benim sara hastası olan engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak" dediğini aktardı.

Çelik, "Yani bahsedilen beyan benim bir beyanım olmayıp Ayhan Aydın'ın kendi beyanıdır. Suat Özçağdaş, Necdet Ay ve ben bu durumun şahitleriyiz" ifadelerini kullandı.

"Aynı sözleri bana da söyledi"

Çelik, daha sonra Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Nihat Doğan aracılığıyla Ayhan Aydın ile telefonda görüştüğünü öne sürdü. Görüşmeyi belediye içerisindeki iki oda arasındaki koridorda gerçekleştirdiğini iddia eden Çelik, yanında Nihat Doğan ve Barış Dedetaş'ın bulunduğunu öne sürdü.

Çelik, "Benimle yapmış olduğu bu telefon görüşmesinde daha önce Necdet Ay'a söylediği ve şahit olduğumuz aynı cümleleri, yani ‘Savcı beni tutuklama ile tehdit etti, tutuklandığım takdirde benim engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak' şeklindeki beyanını tekrar etmiştir" dedi.

Çelik ayrıca Uğur Ural'ın da Aydın ile görüştüğünü ve benzer ifadeleri duyduğunu belirterek, "Benim soruşturmaya neden olduğu iddia edilen böyle bir beyanlarım kendi çıkarımlarım olmayıp, Ayhan Aydın'ın savcılık tarafından tehdit edildiği hususu tamamen Ayhan Aydın'ın kendi anlatımlarından ibarettir" dedi.

"Soruşturma sadece Ayhan Aydın ile sınırlı kalmamalı"

Çelik, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına 9 Eylül tarihinde suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, soruşturmanın yalnızca Aydın'ın tehdit edildiği iddiasına odaklanmaması gerektiğini savundu.

"Suç duyurumuzun konusu yalnızca Ayhan Aydın ile sınırlı değildir" diyen Çelik, Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki seçilmiş üyelerin siyasi iradelerinin tehdit, baskı, adli süreçler, para veya sair menfaat vaatleri ya da başka yöntemlerle etkilenip etkilenmediğinin araştırılmasını istediklerini söyledi.

Başbaydar ve Bayav iddialarının da araştırılmasını istedi

Çelik, 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin üçüncü ve dördüncü turları arasındaki süreçte Ahmet Başbaydar'ın AK Parti'ye oy vermesiyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların araştırılmasını istedi.

Çelik, Başbaydar'ın bir aile bireyine ilişkin adli veya idari durumun siyasi oy tercihiyle ilişkilendirildiği yönündeki iddiaların incelenmesi gerektiğini belirterek, "Bakanlık tarafından söz verildiği iddiasının neye dayandığı, kim veya kimlerle görüşüldüğü, herhangi bir kamu görevlisinin sürece dahil olup olmadığı, herhangi bir adli veya idari işlemin siyasi destek karşılığında değiştirilmesinin vaat edilip edilmediği araştırılmalıdır" dedi.

Onur Bayav'la ilgili iddialara da değinen Çelik, "Bu kişi gerçekten savcılığa çağrılmış mıdır, çağrıldıysa hangi sıfatla ve hangi nedenle çağrılmıştır, işverenine yönelik herhangi bir telkin olmuş mudur, bu olay ile Onur Bayav'ın son oylamadaki siyasi tercihi arasında bir bağlantı var mıdır?" diye sordu.

Tahsin Usta ve Tahsin Epli'nin siyasi tercihlerini değiştirmeleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı veya kendilerine çeşitli vaatlerde bulunulduğu yönündeki iddiaların da araştırılmasını isteyen Çelik, bu kapsamda para, iş, görev, makam, ihale veya başka ekonomik avantaj sağlanıp sağlanmadığının incelenmesini talep etti.

"Hiçbir kişiyi peşinen suçlu ilan etmiyoruz"

Çelik, "Biz hiçbir kişiyi, yalnızca kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinden suçlu ilan etmiyoruz. Bizim talebimiz çok daha basittir. İddialar araştırılsın, sorumluları ortaya çıkarılsın. Bizim talebimiz herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine sonuç çıkarılması değildir. Biz hukukun herkes için aynı şekilde uygulanmasını istiyoruz."Önemli olan seçimlerde sandığa yansıyan seçmen iradesidir. Üsküdar seçmenleri ve halkı da bu olayların mağdurlarıdır. Zira 2024 seçimlerinde kendi yöneticilerini kendileri seçmiştir. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" dedi.

Çelik, soruşturmanın Ayhan Aydın, Ahmet Başbaydar, Onur Bayav, Tahsin Usta, Tahsin Epli ve Hüseyin Kazan bakımından genişletilmesini talep etti.