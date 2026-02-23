Özgür Çelik’in yargılandığı duruşma ileri tarihe ertelendi

Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak 2025’te ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gittiği gün yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adliye önünde CHP’ye ait seçim otobüsünün durdurulması ve kalabalığa biber gazı müdahalesi sonrası çıkan gerginlik nedeniyle, Özgür Çelik ile birlikte 25 CHP’li hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Dava 14 Eylül tarihine ertelendi

Özgür Çelik ve 25 CHP’liye; "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" suçları gerekçe gösterilerek açılan davada, sanıklar için 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava 14 Eylül tarihine ertelendi.