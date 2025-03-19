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Özgür Çelik’ten açıklama: Özgür Özel ve CHP heyeti Vatan Emniyet’e hareket etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in Ankara’dan hareket ettiğini belirterek, tüm CHP’lilerin Vatan Emniyet’e gideceğini söyledi.

Haber Merkezi
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Özgür Çelik’ten açıklama: Özgür Özel ve CHP heyeti Vatan Emniyet’e hareket etti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu evine düzenlenen opreasyonla gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canlı yayında konuşan Çelik, İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'e götürüldüğünü açıkladı.

"Başkanımız İstanbul'a geliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gözaltı haberini aldıktan sonra yola çıktığını belirten Çelik şöyle konuştu:

"Vatan Caddesi'ne girmeye çalışıyorum, yolları kesmiş durumdalar. Genel Başkanımız İstanbul'a geliyor. Tüm CHP'liler Vatan Emniyet'e ve Saraçhane'ye gidiyorlar."

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