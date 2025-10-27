Özgür Çelik'ten Bayrampaşa tepkisi: Dördünüz başınız önünüzde yürüyeceksiniz

Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkanvekili seçimlerini, son turda 37 oyun 19'unu alan Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Akın kazandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

"Meclis sayısını Cumhur İttifakı'na yakın noktaya getirecek sayıda meclis üyesi tutukladılar"

Hasan Mutlu'yu tehdit ettiler. Dediler ki: 'Ya AK Parti'ye katıl ya da seni tutuklayacağız.' Meclis üyelerini tehdit ettiler. Meclis üyelerine WhatsApp üzerinden kelepçe fotoğrafları gönderdiler. Kurtlar Vadisi replikleri yolladılar ve sonrasında da Hasan Mutlu 'Ben bu tehditlere boyun eğmem' dedi ve Hasan Mutlu'ya, belediye meclis üyelerine bir operasyon yaptılar. Belediye başkanımızı tutukladılar. Meclis üyelerimizi tutukladılar. Burada tam da meclis sayısını Cumhur İttifakı'na yakın noktaya getirecek sayıda meclis üyesi tutukladılar. Ve hızlıca partimizin genel merkezi o meclis üyelerinin istifalarını aldı, tutuklanan meclis üyelerinin. Yerine yedekler geldi ve burada 21 Eylül'de bir başkan vekilliği seçimi gerçekleşti.

"Bu yönetmelikleri, kanun maddesini biz mi yazdık?"

21 Eylül'de gerçekleşen başkan vekilliği seçiminden sonra gittiler, mahkemeye itiraz ettiler. Bakın, tam olarak nasıl bir mantıkla biliyor musunuz? Yavuz hırsız ev sahibini bastırır mantığıyla. Şimdi nasıl yavuz hırsız ev sahibini bastırır mantığıyla mahkemeye başvurdular? 21 Eylül'de yapılan başkan vekilliği seçiminde getirip dışarıdan sahte, farklı mühürlü oy pusulasıyla oy kullandırdılar. Bunu arkadaşlar tespit etti, gözlemcilerimiz tutanak altına aldılar. Ve daha sonra işaretli, üzerine çizgi çekmek suretiyle işaretli oy pusulalarıyla oy kullandırdılar. Bunu arkadaşlarımız tutanak altına aldılar. Seçim sonucu berabere sonuçlanınca dördüncü turda kurayla o gün İbrahim Kahraman Bayrampaşa Meclis Başkanvekili seçildi. Şimdi sonrasında gittiler yine siyasallaştırdığı, siyasallaştırdıkları yargının bir mahkemesine başvurarak burada 'Vay efendim, başkan vekili aynı zamanda aday nasıl olur' gerekçesiyle seçimi iptal ettiler. Bu yönetmelikleri, kanun maddesini biz mi yazdık? Kanun maddesi diyor ki açık açık: 'Birinci Başkanvekili seçimi yönetir. O yoksa İkinci Başkanvekili yönetir. O yoksa en yaşlı üye yönetir.' Birinci Başkanvekili orada, belli bir mesafede,21 Eylül'deki seçimden bahsediyorum, oy kullanma alanına nereden baksanız 1-2 metre mesafede. Her şey kameraların önünde. Sahte yanlış mühürlü oy pusulası da kameraların önünde, yanlış yazılan işaretli olanlar da kameraların önünde bir seçim gerçekleşti ve siyasallaştırdıkları yargıyla o seçimi de iptal ettiler.

"4 bağımsız meclis üyesi Bayrampaşa'da başınız önünüzde yürüyeceksiniz"

Şimdi burada şunu ifade etmek isterim: Bu seçimi iptal edip yine aynı yöntemlerle tehditle, şantajla, teklifle ve ne yazık ki insanların onurunu satın alarak, bakın açık açık söylüyorum, geldiler bu Bayrampaşa Belediyesi'ne çöktüler. Burada Cumhur İttifakı'nın 15 tane meclis üyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 meclis üyesi var. 4 tane bağımsız meclis üyesi var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18 tane onurlu meclis üyesinin her birine yürekten teşekkür ediyorum. Onlar Bayrampaşa sokaklarında bütün hayatı boyunca başı yukarıda, dimdik, onurla, gururla yürüyecekler. Bugünler geçecek. Ama o Cumhur İttifakı'na oy veren meclis üyeleri bir, Bayrampaşa halkının iradesine çöktükleri için utanacaklar. 4 bağımsız meclis üyesi, bugün Cumhur İttifakı'nın adayına oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilip sonra istifa eden 4 bağımsız meclis üyesi, onurunu satanlar, siz Bayrampaşa'da başınız önünüzde yürüyeceksiniz ve hiçbir zaman Bayrampaşa'da başınızı havaya kaldırarak yürümeyeceksiniz. Bu onursuzluk sizinle beraber ömür boyu devam edecek.