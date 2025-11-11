Özgür Çelik'ten iddianame yorumu: 'Ahtapot' metaforu tüm niyeti gösteriyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösterdi.

19 Mart’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve aralarında Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı İBB soruşturmasında, yaklaşık 8 ay sonra iddianame tamamlandı.

"Ahtapot” metaforunun kullanılması dikkat çekti

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilirken örgütün adı “İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” olarak tanımlandı. İddianamenin giriş kısmında ise “ahtapot” metaforunun kullanılması dikkat çekti. Bu metaforun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce Ekrem İmamoğlu için de kullanıldığı biliniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddianameye sert tepki göstererek 'Niyet açığa çıkmıştır" dedi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Art niyet, iddianamenin giriş bölümünden açık edilmiştir. İddianamenin henüz başlangıç kısmında Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının hedef alındığı açıkça ortaya koyulmuştur. AKP Grup Toplantısında kullanılan ‘ahtapot’ tabiri olduğu gibi iddianamede kullanılmıştır. Meselenin özetlendiği başlangıç kısmı gösteriyor ki; hukuki olarak bir zırva, siyasi olarak acziyet belgesi, tarihsel olarak utançla anılacak bir ibret vesikasıdır. Hak, halk ve hakikat kazanacak.”