  Özgür Çelik'ten İmamoğlu için Silivri'ye davet
Özgür Çelik'ten İmamoğlu için Silivri'ye davet

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının yarınki duruşması için vatandaşları Silivri'ye davet ederek, dayanışma çağrısı yaptı.

Özgür Çelik'ten İmamoğlu için Silivri'ye davet
23 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma davası kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak.

Pazartesi saat 11.00'de Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülecek duruşma için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara Silivri'de toplanma çağrısı yaptı.Özgür Çelik'ten İmamoğlu için Silivri'ye davet - Resim : 1

Özgür Çelik'ten İmamoğlu'na destek çağrısı

"Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!" diyen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için 35 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, kendisine ve üniversite arkadaşlarına dava açtılar. Toplum vicdanının reddettiği bu davayı yerinde takip etmek için yarın Silivri'deyiz. Türkiye'yi savunmak için orada olacağız! Sandıkta kendine güvenmeyenlerin hileleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz!"

