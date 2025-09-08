Özgür Çelik'ten Kadıköy mitingine çağrı

  1. Ekonomim
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 53'üncüsün 10 Eylül Çarşamba günü Kadıköy'de yapılacağını duyurarak vatandaşları mitinge çağırdı.

CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 53'üncüsü 10 Eylül Çarşamba günü, saat 20.30'da Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak.

 

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mitingin yeri ve saatini duyurarak vatandaşları çağırdı. 

Özgür Çelik paylaşımında "Adalete, demokrasiye ve partimize sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz." ifadelerini kullandı. 

