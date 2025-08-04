Özgür Çelik’ten Murat Çalık çağrısı: Derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdır

Lenfoma şüphesiyle geçtiğimiz haftalarda ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıktı. Raporda, tüm sağlık kontrollerinin yeniden yapılması kararlaştırıldı. Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek ikinci kez kemik iliği biyopsisi oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mehmet Murat Çalık’ın cezaevindeki sağlık durumuna dikkat çekerek tahliye çağrısında bulundu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın biyopsi raporunun bugün adli tıpa gönderilmesi bekleniyor. Çalık başkanımız herkesin gözü önünde beslenme sorununa bağlı aşırı kilo kaybı yaşıyor.

Cezaevi koşullarında iki defa yendiği kanserin nüksetme ihtimali artıyor. En önemlisi de toplumun ortak vicdanı başkanımızın gördüğü muameleye isyan ediyor.

Başkanımızın istisna olması gereken tutukluluğunun son bulması için adli tıp raporu gerekmiyor.

Sabit ve mahkemece karar verilmiş bir suçu olmadığı halde bir insanın sağlığı ve geleceği ile uğraşmanın, ailesini perişan etmenin vebali çok büyüktür.

Onlarca sabıkası olan suç makinaları sokakta rahatça gezerken, Mehmet Murat Çalık’a yapılanın ne hukuki, ne siyasi izahatı yoktur.

Türkiye’ye bu ayıbı yaşatanları inatlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdır."