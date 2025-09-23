  1. Ekonomim
Özgür Çelik'ten "Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye" eylemi için çağrı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, 24 Eylül Çarşamba günü 20.30'da Eyüpsultan Meydanı'na yurttaşları davet ederek, "Gazze’deki katliama karşı suskunluğu kırmak için, Trump’la pazarlık masasına oturanlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde ‘Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye’ şiarıyla buluşuyoruz." dedi.

İstanbul, Eyüpsultan'da düzenlenecek olan "Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye" eylemi için X hesabından çağrı yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik şunları ifade etti: 

"Gazze’deki katliama karşı suskunluğu kırmak için, Trump’la pazarlık masasına oturanlara karşı Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde ‘Özgür Filistin, Tam Bağımsız Türkiye’ şiarıyla buluşuyoruz. Herkesi, Türk ve Filistin bayraklarıyla, Eyüpsultan Meydanı’na bekliyoruz. 24 Eylül Çarşamba, 20.30 Eyüpsultan Meydanı"

