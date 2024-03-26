Özgür Demirtaş: Bunu söylediğim için linç edildim...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AK Parti'nin Tokat mitinginde konuştu.

Emeklilere yine banka promosyonunu anlatan Erdoğan, zam kapısını bir kez daha kapattı, "Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının cebe girmeden nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl erdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üstüne çıkartmaya başlayacağımıza inanıyorum."

Demirtaş o sözleri alıntıladı

Erdoğan'ın "Fiyat istikrarını sağlamadan yapılan maaş zamlarının daha cebe girmeden nasıl erdiğini en iyi sizler biliyorsunuz" açıklamasını, Prof. Dr. Özgür Demirtaş X (Twitter) hesabından alıntıladı.

Demirtaş paylaşımına "Bunu söylediğim için yandaş kanallarda LİNÇ edildim..." notunu düştü.