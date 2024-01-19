Özgür Demirtaş: Uzaya gittik ama pahalılık ne olacak?

Demirtaş, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna dair çeşitli sorular yönetlmiş ve bilimsel bir araştırma yapılıp, yapılmayacağını sormuştu.

Özgür Demirtaş'ın sorularına hem TÜBİTAK hem de YÖK yetkilileri cevap vererek, uzay yolculuğunun Türkiye'nin bu alandaki en önemli adımı olduğunu ifade etti.

Küçümsemek doğru değil

Bunun üzerine Özgür Demirtaş hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin cavaplardan ikna olduğunu aktardı. Demirtaş şunları söyledi:

"Sevgili arkadaşlar,

“Uzaya gittik ama pahalılık ne olacak?” diye uzay çalışmalarını küçümsemek doğru bir davranış değil. Nedenini tane tane açıklamak isterim:

1) Benim için önemli olan uzayda bilimsel deney yapılmasıydı. Onu sordum ve hem YÖK hem TÜBİTAK detaylı yanıt verdi. Deneyler yapılıyor ve bu önemli.

2) Ekonomik kriz var diye uzaya gitmemek büyük bir hata olurdu. Bir bilgi olarak size şunu söylemek isterim. ABD 1979-1984 arasında çok ciddi bir enflasyon ile vurulmuştu, kriz derindi ama yine de NASA’sından vazgeçmedi. İki konu ayrı şeyler biri elma biri armut. O gün yapılan Uzay çalışmaları sayesinde bugün birçok teknoloji hayatımıza girdi.

3) Bu uzaya bizim bir vatandaşımızın gönderilmesinin ve onun eli ile üniversitelerin deneylerinin yapılmasının önemi hem REEL olarak hem de gelecek nesilleri etkileyecek olması anlamında manevi olarak büyük.

4) Eğer giden kişi sadece atmosfer üstüne çıkıp geri gelseydi ve biz bunun parasını verseydik. İşte o zaman bu çok YANLIŞ ve ucuz bir propaganda olurdu.

5) Bu dakikadan sonra Türkiye’nin kendi çok defa kullanılabilir roketler üzerine çalışmayı artırması gerek. Gelecekte kendi vatandaşlarımızı kendi teknolojimiz ile uzaya göndermeyi diliyorum.

6) Çok fazla sayıda gencin bu çalışmalardan etkilenip bilim insanı veya astronot olmayı isteyeceğini düşünüyorum.

7) Tüm bu övgülerimin yanında bir de eleştirim var. Roket bizim değil, uzaya giden teknoloji bizim değil. Sanki öyleymiş gibi yapmak Propagandaya girer. Buna gerek yok. Olayı çiğ hale getiriyor. Bu tipteki ilerlemeleri Siyasete asla alet etmemek lazım. Odak bilim ve teknoloji olmalı. Sadece bilim ve teknoloji…

8) Alper Gezeravcı’yı tebrik ederim. Yapılan deneylerin literatüre katkıları ile ilgili ayrıntılı youtube videoları hazırlanmasını öneririm. Bu videoları kendisi sunarsa çok güzel olur. Herkese sevgiler."