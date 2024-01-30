Özgür Demirtaş'ı çıldırtan faiz yorumu: Allah'ım sen bana sabır ver, sabır ver

Sosyal medyada yayılan bir videoda camide vaaz veren bir hocanın faizle ilgili yorumu ekonomist Özgür Demirtaş'ı çileden çıkardı. Demirtaş, “Allah’ım sen bana sabır ver, sabır ver” diyerek tepki gösterdi.

Vaaz veren adam, “Şuanki kriz nasıl çözülür Kuran'da yazıyor. Eğer Allah’a sorarsak enflasyon düşer, faiz düşer” sözlerine Özgür Demirtaş, “Allahım sen bana sabır ver, sabır ver” şeklinde tepki gösterdi.