Özgür Demirtaş’tan ’30 bin liralık kemer’ yanıtı: Bu da size dert olsun

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 30 bin liralık kemer taktığına yönelik iddialara “Bu da size dert olsun” diyerek yanıt verdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir haber sitesinin ’30 bin liralık kemer’ taktığına yönelik iddialarına tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı alıntılayan Demirtaş şu notu düştü:

“Tam Bir TROL kanal haberi. Ben Çaldım mı? Ben Çırptım mı? Ben Vergimi Ödemedim mi? Hepsinin yanıtının HAYIR olduğunu biliyorsunuz. Bu da size DERT olsun”