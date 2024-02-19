Özgür Demirtaş'tan "Atatürk'e hakaret eden" Şevki Yılmaz'a sert tepki

Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabı X'ten (Twitter), Sultan II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde Atatürk'ü hedef alan sözleriyle tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'a tepki gösterdi.

Şevki Yılmaz düğünde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef almıştı.

Demirtaş'tan sert tepki

Şevki Yılmaz'ın bu sözleri sarf ettiği anlarda Ortaylı'nın verdiği tepki dikkat çekmişti. Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından Yılmaz'a "Nasıl bu ülkeyi kuran, Kurtuluş savaşını kazanan, Yüzünü Medeniyete dönen, Hayatını bu uğurda harcayan bir insana kötü söz söylersiniz? Allah Peygamber aşkına yapmayın. İnsanların Bam teline basmayın. Adamın teki Atatürk'e soysuz diyor. Nasıl dersin sen öyle bir şey. Aklım hayalim almıyor. Sen nasıl Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşısın?" şeklinde sözlerle yüklendi.

Özgür Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Yahu Arkadaşlar,

Aranızda Atatürk'ü sevmeyen insanlar olabilir. Bu bir Özgürlüktür ve ben bu Özgürlüğünüzü sonuna kadar savunurum.

Ama Atatürk'e hakaret etmek ne demek Allah Aşkına ya

İnanılmaz derecede üzülüyorum, sinirleniyorum.

Nasıl bu ülkeyi kuran, Kurtuluş savaşını kazanan, Yüzünü Medeniyete dönen, Hayatını bu uğurda harcayan bir insana kötü söz söylersiniz?

Allah Peygamber aşkına yapmayın. İnsanların Bam teline basmayın. Adamın teki Atatürk'e soysuz diyor. Nasıl dersin sen öyle bir şey. Aklım hayalim almıyor. Sen nasıl Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşısın?

Lütfen size rica ediyorum, yakınınızda Atatürk'e hakaret eden kim var ise çekin konuşun, gerçekleri öğretin."