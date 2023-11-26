Özgür Demirtaş'tan faiz mesajı: Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım

Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, faiz artırımına ilişkin önemli bir konuya değindi.

Demirtaş, "Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım. Arjantin sürekli faiz arttırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi" ifadelerini kullandı.

Demirtaş mesajının devamında Arjantin'in enflasyonu kontrol edememe nedenine ilişin şu ifadeleri kullandı:

* Bunun nedeni faiz arttırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması.

* Faiz arttırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir. Acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir.