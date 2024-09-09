Özgür Özel 100 yıl sonraki CHP Genel Başkanı'na mektup yazdı! İşte o mektup...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş yıl dönümü kapsamında 40 yaş altı MYK, PM, YDK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ile toplantı yaptı. Özel, 9 Eylül 2123 tarihindeki CHP Genel Başkanına yazılan mektubu okuyarak, önceki genel başkanlar Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile birlikte imzaladı. Mektup, CHP Genel Merkezi bahçesine bir kapsül içinde gömüldü. Mektubun bir örneği de "CHP Bellek Sergisi"ne asıldı.

"Müze demekten vazgeçtik"

Daha sonra "CHP Müzesi"nin açılışı yapıldı. CHP Genel Merkezi'ndeki müzenin açılışında konuşma yapan Özgür Özel, "CHP’de çok gecikmiş, çok yerinde bir çalışmanın başlangıcını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın genel başkanlarımızın haklı uyarıları ile buraya 'müze' demiyoruz. Çünkü müze geride kalmış, tarihte kalmış eser ve yapıların muhafaza edildiği yerdir. Oysaki CHP canlı bir organizma ve her gün yenilenen, gençleşen, güçlenen bir yapı. Bunun için buraya 'Bellek Sergisi' adını vermeyi sayın genel başkanlarımızın takdirleriyle uygun gördük" dedi.

"Burasının bizim tarafımızdan açılıyor olması bir emeğin yok sayılması anlamına asla gelmemeli"

"Burasının bizim tarafımızdan açılıyor olması bir emeğin yok sayılması anlamına asla gelmemeli" diyen Özel, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, benim de şahitlik ettiğim Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında bu eksikliği dile getirmesi, o dönemde Genel Başkan Yardımcımız olan Sayın Gamze Akkuş İlgezdi’nin bu işi, bir görevin üzerinde önemli bir sorumluluk görmesi ve belki de belli yılların en önemli, en yoğun uğraşı olarak kendini bu işe adeta vakfetmesi sonucunda bugünlere kadar geldi. Bugünkü dönemde benzer görevde olan Sayın Burhanettin Bulut’un emekleri var. Sayın Umut Akdoğan’ın emekleri var. Onların emeklerinin, gayretlerinin üzerine bugünkü arkadaşlarımızın çalışmalarıyla bu Bellek Sergimiz bugünkü halini aldı" ifadelerini kullandı.

Sergide CHP'de tarihindeki önemli olaylarla ilgili belgeler, eşyalar, afişler ve seçim şarkılarının yer aldığını söyleyen Özel, "Bu kapıdan girdikten sonra tarihin kritik kavşaklarında; 1972’de üç fidanın idamındaki gözyaşlarını, 1960 darbesinden sonra İsmet Paşa’nın idamlara mani olmak için gösterdiği insanüstü gayreti, bu partinin o günden bugüne 12 genel başkanıyla, asla ve asla ne darbeye meyil ettiğini, ne darbeciye yol verdiğini, ne demokrasiden ödün verdiğini, hiçbir genel başkanın bir santim eğilmediğini, bir adım geri atmadığını, bir kelime eksik konuşmadığını göreceksiniz" diye konuştu.

İşte 100 yıl sonraki CHP Genel Başkanı'na yazılan o mektup...

Sayın Genel Başkanım,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl önceki Genel Başkanı olarak, bu koltukta daha önce oturmuş genel başkanlarımız ve 40 yaş altındaki milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz, İl Başkanlarımız ile Belediye Başkanlarımızın katılımıyla bu mektubu size yazıyoruz.

Partimizin 101'inci kuruluş yıldönümünde, girdiğimiz son yerel seçimlerde Partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapmış kadrolar olarak, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda ilk genel seçimlerden de birinci ayrılarak, bu hedeflere ulaşmak için mücadele ediyoruz.

Kuruluşunu 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'ne dayandıran, ülkemizin bağımsızlığını sağlayan ve Cumhuriyetimizi kuran kadroların devamı olarak, uzun tarihimiz boyunca çok zorlu dönemeçlerden geçtik. Partimizin mallarına el konulduğunu da gördük, il ve ilçe başkanlarımızın alçakça suikastlere kurban edildiğini de gördük. Genel Başkanlarımız suikast girişimlerine uğradı ama yılmadılar. Partimizi bu zorluklardan çıkaran üyelerimizin her daim azim ve kararlılığı olmuştur.

Sayın Genel Başkanım,

İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımızı başarıyla tamamladık. Partimizi Üçüncü Yüzyıla taşıyacak Genel Başkan ve kadrolarının bilmesini isteriz ki, bizler hem kurucu değerlerimize sıkı sıkıya bağlı hem devrimcilik ilkemiz gereği yeniliğe ve değişime her zaman açık bir siyasi partiyiz.

100 yıl sonra su an sahip olmadığımız yüksek teknolojilere, çağdaş bir demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip olduğunuza inanıyor, ülkemizin kuruluşunun 200'üncü yılında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline dönüşmüş olduğumuzun hayalini kuruyorum.

Bu hayal ve hedefler doğrultusunda İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımızda delegelerimizin bizlere verdiği görevin gereğini yaparak, partimizi önce iktidara taşımak, ardından bizden sonraki kuşaklara ve sizlere daha müreffeh, daha aydınlık, daha yaşanılabilir bir Türkiye bırakmak için mücadele edeceğiz.

Hep birlikte imzaladığımız bu mektubun bir kopyasını parti arşivimize, bir kopyasını bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Müzemize bırakıyor, bir diğer kopyasını ise Partimizin 100'üncü yılında bahçemize dikilen zeytin ağacının dibine kapsül içinde bırakıyoruz.

Yirmi birinci asırdan yirmi ikinci asra en iyi dileklerimizle