Özgür Özel: 102 yıl önce işgale boyun eğmeyen İstanbul, bugün de adaletsizliğe boyun eğmeyecek

6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu" programına mesajla katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbullularla şu mesajı paylaştı:

"Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. dönümü vesilesiyle düzenlediğiniz bu anlamlı etkinliğe davetiniz için teşekkür ederim. Aranızda bulunamasam da kurtuluş coşkusunu paylaşan İstanbul'un kahraman halkını en içten duygularımla selamlıyorum. 6 Ekim 1923, bu kadim şehrin işgalden tamamen kurtulduğu ve özgürlüğe yeniden kavuştuğu tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin gösterdiği büyük kararlılık, İstanbul'un yeniden bağımsız bir vatan toprağı haline gelmesini sağlamıştır. Bu tarih, ulusal egemenliğin bu topraklarda tam anlamıyla tesis edilmesinin de sembolüdür.

"İstanbul halkı geçmişte olduğu gibi bugün demokrasiden hakkaniyetten yana kararlı duruşunu sergileyecektir"

Bugün karşı karşıya olduğumuz gelişmeler, İstanbul'un tarih boyunca taşıdığı anlamı bir kez daha hatırlatmaktadır. Seçilmiş Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun haksız ve hukuksuz bir biçimde siyasi gerekçelerle tutuklanması, halkın iradesine yönelmiş ciddi bir müdahaledir. Ancak 102 yıl önce işgale boyun eğmeyen İstanbul, bugün de adaletsizliğe boyun eğmeyecektir. İstanbul halkı geçmişte olduğu gibi bugün demokrasiden, özgürlükten ve hakkaniyetten yana kararlı duruşunu sergileyecektir. Bu irade hiçbir baskıyla sarsılmaz, hiçbir güç tarafından teslim alınamaz.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kurtuluşun onurunu paylaşan İstanbulluları ve değerli konukları en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."