Özgür Özel, 12. yılında Gezi'yi andı: Tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi'nin 12'nci yıldönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Özel, X'te yaptığı paylaşımında Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in özgürlüğüne kavuşması gerektiğini yineledi.

"Yeşiliyle, doğasıyla, adil ve özgür bir gelecek için mücadelemiz bugün de sürüyor" diyen Özel, Gezi'de yaşamını yitirenleri de andı.

Milyonlarca vatandaşımızın Türkiye için omuz omuza verdiği, tarihimizin en geniş katılımlı, en barışçıl sivil eylemi #Gezi12Yaşında.



Yeşiliyle, doğasıyla, adil ve özgür bir gelecek için mücadelemiz bugün de sürüyor.



Gezi eylemlerinde protesto hakkını kullanırken öldürülen… pic.twitter.com/PzlLxwbeMv — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 28, 2025

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca vatandaşımızın Türkiye için omuz omuza verdiği, tarihimizin en geniş katılımlı, en barışçıl sivil eylemi #Gezi12Yaşında.

Yeşiliyle, doğasıyla, adil ve özgür bir gelecek için mücadelemiz bugün de sürüyor.

Gezi eylemlerinde protesto hakkını kullanırken öldürülen canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.

Hiçbir suçu olmadığı halde, bir kin uğruna hapiste tutulan; Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in bir an önce özgür kalmasını diliyorum."