Özgür Özel: 15 Temmuz’da birlikte direndiklerimiz CHP’ye yönelik butlan sürecine sessiz kalıyor

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, darbe gecesi Meclis’in açılması için çağrı yaptığını ve milletvekilleriyle birlikte sabaha kadar darbeye karşı direndiklerini söyledi.

Özel, “10 yıl geçti. Bugün olsa yine aynı tutumu sergilerdim. O gün de bunun tiyatro değil, kanlı bir darbe olduğunu söyledim. Tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancını yaşıyorum” dedi.

“FETÖ’nün siyasi ayağına gelince süreç durdu”

15 Temmuz sonrasında devlet kurumlarındaki FETÖ yapılanmalarına yönelik operasyonlar yapıldığını belirten Özel, örgütün siyasi ayağının ise araştırılmadığını savundu.

Özel, “FETÖ’nün ordudaki, yargıdaki, emniyetteki ve Diyanet’teki yapılanmaları ele alındı ancak siyasi ayağına gelince süreç durdu” ifadelerini kullandı.

CHP’nin karşı oyunu hatırlattı

15 Temmuz’u Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapora CHP’nin yazdığı karşı oyu hatırlatan Özel, raporda dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yanıtlaması gereken sorular bulunduğunu söyledi.

CHP’nin karşı oyunda, darbe girişimi öncesinde alınan istihbaratın yeterince değerlendirilmediğine ilişkin şüphelerin yer aldığını belirten Özel, komisyon raporunun basılmadığını ifade etti.

“19 Mart’a da ilk gün darbe dedim”

15 Temmuz gecesi muhalefetin iktidarın yanında durduğunu söyleyen Özel, aynı tutumu bugün göremediklerini savundu.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tutuklanmasına tepki gösteren Özel, dosyada Sayıştay’ın kamu zararının bulunmadığı yönünde değerlendirme yaptığını ileri sürdü.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını da hatırlatan Özel, “Ben 15 Temmuz’a ilk anda ‘darbe’ dedim. 19 Mart’a da ilk günde ‘darbe’ dedim. 15 Temmuz’da darbenin muhatabı olanlar, 19 Mart sonrası darbe sürecinin nasıl faili oluyor?” diye konuştu.

“Butlan sürecine sessiz kalıyorlar”

Özel, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” tartışmaları üzerinden de iktidarı eleştirdi.

“15 Temmuz’da birlikte direndiklerimiz bugün partimize, genel başkanımıza ve kurumsal kimliğimize yönelik butlan sürecine nasıl sessiz kalıyor?” diyen Özel, AK Parti’nin seçim sonuçlarını yok saymaya çalıştığını savundu.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce yaptığı “İnşallah pek yakında milletimize yakışır bir ana muhalefet partisine sahip olacağız” açıklamasını hatırlatarak, “15 Temmuz darbesinde gelip ‘Seni alnından öpeceğim’ deyip bugün butlanı seyreden AK Parti’nin içindeki herkese teessüf ederim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ’cüler Özel’i destekliyor” sözlerine yanıt

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında “FETÖ’cüler Özel’i destekliyor” yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine de değerlendirmede bulundu.

Geçmişte benzer iddiaların Kılıçdaroğlu hakkında da dile getirildiğini hatırlatan Özel, o dönemde bu suçlamalara karşı çıktıklarını söyledi.

Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk davalarının mağdurlarının geçmişte kendisine destek verdiğini belirten Özel, İlker Başbuğ ile KUMPAS-DER’in açıklamalarını hatırlattı.

Hulusi Akar’a yönelik sözleri nedeniyle açılan tazminat davasını kazandığını da söyleyen Özel, davada çok sayıda emekli general ve amiralin lehine tanıklık yapmak istediğini ifade etti.

Özel, “Kime ‘FETÖ’cüler seni destekliyor’ denirken herkesin ayağını denk alması lazım” dedi.