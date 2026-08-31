Özgür Özel, 18 günde Yeni Parti'nin ulaştığı üye sayısını açıkladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi toplantısının açılışında konuştu.

Özel, "İlk günlerde her akşam ilan ediyorduk, şimdi rutin aralıklarla ilan ediyoruz. Yeni Parti'nin her bir kuruşu, 152 bin bağışçımızın kendi gönülleri ile üye kayıtları açılmadan önce yaptıkları, yasal sınırlar içinde, adı belli, soyadı belli, TC’si belli, telefonu belli gerçek kişilerden oluşan 152 bin bağışçımızın ve ardından bugün geldiğimiz noktada partiye kaydolan üyelerimizin giriş aidatlarıyla ve aylık ödemeyi taahhüt ettikleri aidatların ilk taksitleriyle oluştu. Şu ana kadar bu bağışçılarımızdan ve yeni kayıt olan üyelerimizin ilk aidatlarıyla birlikte 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Dikkatinizi çekiyorum; bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Bizim kasamızdaki servet para değil, milletin bizlere olan güvenidir, yarınlara olan inancıdır. İşte biz bu güvenin sorumluluğunu omuzlarımızda her birimiz taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. O yüzden tüm vatandaşlarımıza, bize güvenen ve 'Bu yola çıkın, arkanızda biz varız' diyen, arkamızda duran ve 'Siz yola çıkın. Size bina da alacağız, otobüs de alacağız. Hiçbir şeyinizi eksik bırakmayacağız' diyen teyzelerimize, amcalarımıza, kardeşlerimize ve tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bir kez daha Yeni Parti olarak kanun teklifimizi de verdik. Ekim ayına kadar arkadaşlarımız diğer partiler ile görüşmeleri de yapacaklar. Siyasetin finansmanının ve siyasetçilerin hem mal varlıklarının, gelirlerinin, harcamalarının en şeffaf şekilde olması gerektiği; GRECO kriterlerini karşılayan ve aşan bir şekilde olması gerektiğini savunuyoruz. Bu noktada kendi üzerimize düşeni de yapıyoruz, bundan sonra da hep birlikte yapmaya devam edeceğiz" dedi.

‘Üye olmaya davet ediyoruz'

Çevrim içi üyelik kampanyasının 13 Ağustos'ta başladığını ve 18'inci gününe girildiğini belirten Özel, "18 günde partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibarıyla 600 bini aşmış durumdadır. Bunun 400 bininden fazlası online üyelik, kişilerin kendi kendilerine kayıtlarını yaptırdıkları, kendilerini partilerine tanıttıkları, hangi alanlarda görev almak istediklerini belirledikleri ve üye aidatlarını belirleyip, seçip ödeme taahhütlerini kredi kartıyla yapan 400 bin üyemiz var. Ayrıca 200 bin üyemiz de formlarla ya da yerinde aidat ödeyerek veya diğer aidat ödeme biçimleri ile üye oldu. Şu ana kadar ulaştığımız sayı 600 bindir. Elbette tüm siyasi partilere saygımız var. Ancak üye sayısıyla en çok övünen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduktan bir yıl sonra 400 bin üye kaydedebildiğini ve bugün Yeni Parti’nin 18 günde bunun 1,5 katı olan 600 bin üyeye ulaşmış olmasının son derece önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Avrupa’da, İngiltere’deki İşçi Partisi’nin, İspanya’daki Sosyalist Parti’nin, Almanya’daki Sosyal Demokrat Parti’nin neredeyse toplamları kadar üye sayısına ulaşmış durumdayız. Ve aidat alabildiğimiz, doğrudan aidatı ödemeyi şimdiden taahhüt etmiş ve onu kredi kartına bağlamış olan 400 bin üye de artık finansmanın kimin tarafından yapıldığı ve siyasetin bu noktada sadece ve sadece kime hesap vermesi gerektiğini göstermesi açısından Yeni Parti’yi bambaşka bir yere koyuyor. Partimizi kuran, partimizi yola çıkaran, adını koyan, bütçesini koyan, bundan sonra da partinin bütün kararlarında etkili olacak olan üyelerimizin ta kendisidir. Şu ana kadar üye olan 600 bin kişiye teşekkür ederken; büyük bir yoğunlukla, büyük bir umutla üye kampanyası devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı hem ilçe binalarımızda hem il binalarımızda hem de online üyelik noktasında üyeliğine devam etmeye, üye olmaya devam etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

'Kongreden önce ön seçim yapacağız'

Özel, ayrıca "Hep beraber kurultaya doğru ilerliyoruz. İlçe başkanlığı ön seçimleri; bu seçimlerin bir resmi tarihi var. Usulüne uygun seçilmiş delegeler resmi tarihte resmi kongreyi yapacak. Ancak o kongreden önce ön seçim yapacağız ve arzu eden ve gerekli şartları sağlayan adaylar, tüm üyelerimizin katılımıyla ilçe başkanı seçecek, il başkanı seçecek ve genel başkan seçecek. İşte ilçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri, 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak. İl Başkanlığı ön seçimleri ise 17 ve 18 Ekim Cumartesi ve Pazar günü yapılacak" dedi.