Özgür Özel 2. tur öncesi o anı ilk kez anlattı

CHP kurultayında Genel Başkan seçilen Özgür Özel, kurultay gecesine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Özel, ilk tur sonrası Kılıçdaroğlu’nun çekilme kararı verdiğini, elini kaldırmak için salona döndüğünü ancak Kılıçdaroğlu’nun kendisinin de odada bulunduğu sırada danışmanları tarafından etrafı sarılarak vazgeçirildiğini söyledi.

Özel'in röportajının ilgili kısmı şu özetle şekilde:

Kılıçdaroğlu, ilk turdan sonra çekilmek istiyor ancak vazgeçiri­liyor. O akşam ne oldu?

* Kemal Bey etrafındakilere “Öz­gür partimizin evladı, partimiz ona emanet” demiş ve salona doğru yola çıkmış. Bana Ekrem Bey’den telefon geldi, “Genel başkan elini kaldıracak gel” dedi. Gittik, odada oturuyorum. Odada genel başkanın kurmayları var­dı. Tartışma vardı, ben gelince kesildi. Genel Başkan yaklaşınca karşılamak için ayağa kalktım, “Biz karşılayalım” dediler. “Herhalde konuşacakları var­dır” dedim. Elimi kaldırmaya gelmesini bekliyorum. Birlikte sahneye çıkaca­ğız diye bilgilendirdiler beni. Odada İmamoğlu da var. Divan başkanının odasıymış orası.

* Kemal Bey, büyük bir ekiple geldi, odanın kapısında durdular. Girmeyip, ileride bir odaya girdiler. Öyle olunca şaşırdım. Beni o odaya çağırdılar. Odada 40-50 kişi var. Genel başkan­la el sıkıştım, hatır sordu. Bağrışma başladı. “Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın” diye. Sonra danışma­nını (İmambakır Üküş’ü kastediyor) görünce Ekrem Bey’e “Çıkıyorum” dedim. “Haklısın” dedi. “Partiyi bunlara bırakamazsın” gibi bir laf duyunca, baktım ki iş kötüye gidebilir. Duymamam gereken şeyler duyuyo­rum. İçlerinde birlikte devam etmemiz gerekecek arkadaşlar var.

Selvi Kılıçdaroğlu ne dedi size?

* “Bunu söylemeniz doğru olmadı” gibi bir şey söyledi. “Neyi?” dedim. “Söylediniz ya, 39 milletvekili belirlenirken, orada değildik” diye. Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki; "Ben heyette yoktum". O da "Varsın biliyorum" dedi. "Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu" dedim. "Tamam o zaman" dedi, elini öptüm.

Millet İttifakı?



O Millet İttifakı'nın bileşenlerinin vermesi gereken bir karar. “Fiilen bitti” diyen liderler var. Bütün liderle görüşeceğim. Millet İttifakı da denenmiş, başarılı olamadığımız bir model. Benim görüşüm yerel seçim için farklı farklı

ittifaklar kurmak lazım. Her yerin kendi gerçekliğine göre… Genel seçimde ittifak için erken. Her partinin kimliği ile kendisini halka arz etmesi ve gücünü görmesi lazım. İttifak seçim yaklaşırken gerekirse konuşulur. Hedefim 50+1'i CHP'nin alması.