Özgür Özel, 3 belediye başkan adayını açıkladı

CHP’nin yeni Parti Meclisi (PM) ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, CHP'yi iktidar yapma inancıyla çalıştıklarını ve bunun ilk sınavının mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler olduğunu dile getirdi.

Yerel seçimlerde öncelikli hedeflerini mevcut belediyelerin yeniden kazanılması olarak açıklayan Özel, "Yerel seçimlerde elimizde bulunan, milletimizin bize emanet ettiği, temiz, ahlaklı bir şekilde yönettiğimiz, çalışkanlıklarıyla her biriyle gurur duyduğumuz belediyelerimizin yeniden kazanılması. Bu kazanımda bir tek kriterimiz var. Tercihlerimizde tek kriter olacak. Milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olan ve yeniden seçilecek belediye başkanlarımız, yeniden aday olacaklar. Sayısının çok olduğunu düşünmüyorum ama yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa, o zaman durumları yeniden değerlendirilecek" dedi.

Objektif kriterlerle ölçme değerlendirmeyle kimsenin hakkını yemeden ilerleyeceklerini vurgulayan Özel, "Kapalı toplantıda kullandığımız bir ifadeyi burada bir kez daha söylemek gerekirse ben hiçbir belediye başkanını, 'değişim' karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği bir görevi kendisine vermemek niyetinde değilim. Hiçbir belediye başkanı da bize destek verdiği için hak etmediği bir yere gelmeyecek" diye konuştu.

İmamoğlu, Yavaş ve Çerçioğlu, yeniden aday yapılacak

Kurultay salonundaki kürsüye ilk düğmeyi ters ilikleyerek çıkmadığını belirten Özel, ilk düğmeyi ters iliklemenin birilerine belediye sözü vermek olduğunu aktardı.

Hiçbir ilde, ilçede genel başkanın söz verdiği ya da "değişim" ekibinin söz verdiği bir belediye başkanı adayları olmadığını dile getiren Özel, "Sadece Sayın Mansur Yavaş, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Aydın'ın 'topuklu efesi' Özlem Çerçioğlu'yla ilgili anketlerdeki çok yüksek memnuniyet oranına dayanarak, Parti Meclisi'ne bir teklifle geleceğiz ve üç belediye başkanımızı yeniden adaylaştıracağız" açıklamasında bulundu.