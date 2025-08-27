Özgür Özel: 9 dalga yaptınız, 99 dalga da yapsanız ayaktayız, eylemdeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 50'ncisini Şişhane Meydanı'nda gerçekleştirdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, "İstanbul'un kalbinin attığı yerdeyiz. Bu akşam Beyoğlu'ndayız. Tam 161 gün ve 161 gece hep birlikte cumhuriyetin kurulduğu bu topraklarda çok partili rejime geçildiği günden beri milletin iradesine sahip çıkan, milletin kararlarını sahiplenen, ona saygı duyan bir parti olarak İstanbul'un iradesine, İstanbul'un seçtiğine ve milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara yapılan darbeye direniyoruz. Dolmaz denen bir meydana sığmadık, taşıyoruz. 161 gece önceydi. Ekrem Başkan'ın 31 yıl önce aldığı diplomasını sırf cumhurbaşkanı adayı olamasın diye iptal ettiklerinin ertesi günü. İstanbul'un üç kez üst üste seçtiği belediye başkanına sabahın 6'sında yüzlerce polisle evine gelip, gözaltına alıp İstanbul'un iradesine ipotek koymaya çalıştıkları gün bunu bir darbe girişimi olarak nitelendirdik. Bu darbeye direneceğiz dedik" ifadesini kullandı.

Güney'in ve ailesinin fotoğrafı yeniden asıldı

Özel, miting öncesi Beyoğlu Belediye Başkanlığı binasından indirilen İnan Güney ve ailesinin fotoğrafının miting esnasında yeniden Belediye Binasına asılması üzerine, "İnan Başkan'ın değerli eşinin, evlatlarının fotoğrafına tahammül edemeyenler görsün. İnan Güney suçsuzdur. İnan Güney onurumuzdur. Ona sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Şu resme tahammül edemeyenlere, buraya polis yollayıp o resmi oradan kaldırtanlara, Beyoğlu en güzel cevabı veriyor" dedi. Özel, "İnan Güney'e ve Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmamızdan korkanlar metroları kapatmışlar, otobüsleri durdurmuşlar. İşte bu meydan gösteriyor ki, biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz masumuz. İçeride boşu boşuna tutulan arkadaşlarımızın eşlerinin, annelerinin, evlatlarının gözyaşlarında boğulacaksın" diye konuştu.

Özel, bugün 50'nci mitinglerini yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"99 dalga da yapsanız buradayız, ayaktayız"

"Bu bir siyasetçinin, bir genel başkanın başarabileceği bir iş değildir. Bu, ancak sizin gibi yiğit insanların cesaret verdiğinde birimizin yapacağı bir iştir. O birimiz gücü kendinden değil, meydanlardan alıyor, haklılıktan alıyor, sizlerden alıyor. Bugüne kadar 10 milyon kişi meydanlarda Ekrem Başkan'a sahip çıktı, arkadaşlarımıza sahip çıktı, Eylemdir, ne zaman sonuç alırsa o gün bitecek. Buradan Erdoğan'a ve onun yargıdaki aparatlarına sesleniyorum. Bizi yıldıramazsınız. 9 dalga yaptınız, 99 dalga da yapsanız buradayız, ayaktayız, eylemdeyiz. Bu ilçede yapılan seçimler hep tarihi sonuçlar doğurmuştur. Bu ilçede Recep Tayyip Erdoğan milletvekili adayı olmuştur, kazanamamıştır. Beyoğlu Belediye Başkan adayı olmuştur, kazanamamıştır. Ama dedesi Beyoğlu Belediyesi'nde süpürgeci olan, babası Beyoğlu Belediyesi'nde şoför olan, kendisi Beyoğlu Belediyesi'nin garajlarında büyüyen İnan'ımız yüzde 50 oyla belediye başkanı olmuştur.

"Bütün Türkiye'ye örnek gösterdik"

Ben İnan kardeşimi Gezi Parkı'nın bulunduğu ilçenin başkanı olarak İstiklal Caddesi'ndeki ilçe binamızda tanımıştım. Gözlerindeki kararlılığı, o kara kaşında, kara gözündeki inancı, partiye, ülkeye bağlılığı görmüştüm. İnan, o dönemde hepimize bütün Türkiye'ye Beyoğlu'nda ev sahipliği yaptı. Seçildiği günden beri bütün baskılara rağmen, 17 ay boyunca elinden gelenin fazlasını yaptı. İnanın, öyle işler yaptı ki bütün Türkiye'ye örnek gösterdik."

Özel, Güney'in Beyoğlu'ndaki bütün okullar için başlattığı su sebili ve arıtma projesini anlatarak, "Duyunca dedim ki 'İnan, bunu bütün belediyelerimizin yapması lazım.' Bütün Türkiye'ye yaydık. Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı'na söylüyorum. Türkiye'de eğer valinin engel olmadığı, ilçe milli eğitim müdürünün engel olmadığı, okul müdürünün engel olmadığı bir yer varsa ve orada su parayla satılıyorsa bize yazıklar olsun. Çağırın, oraya geleceğiz, İnan'ın hatrına o okulda suyu bedava yapacağız. Bunu bütün Türkiye'ye yaydık. Ama valileri, milli eğitim müdürlerini korkutuyorsunuz, okul müdürlerine baskı yapıyorsunuz. Buradan Türkiye'deki bütün okul müdürlerine söylüyorum. İyi su, zenginin çocuğuna parayla satılıp, yoksulun çocuğu çeşmeden su içiyorsa, size yazıklar olsun. Çağırın, biz yapmazsak, bize yazıklar olsun. Hodri meydan" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin MHP'nin seçmenlerine sesleniyorum. İnan Güney'i, yüzde 50 oyla göreve seçti Beyoğlu. Birileri de geçen hafta aldı, onu Silivri'ye götürdü. Sanki İnan, burada bir kusur yapmış gibi bir hava yaratıyorlar. İnan'ın burada herhangi bir kusuru yok. Daha önce de yapılmış bir kusuru yok. Geçmişte görev yaptığı bir belediye şirketinde, o belediye şirketinin lehine işler yaptığı için, o belediye şirketini kara geçirdiği için, doğru işler yaptığı için Aziz İhsan Aktaş denen adama iftira attırarak tutuklama yaptılar. Aynı Aydın'da yaptığı gibi bir siyasi kapkaçla, bir siyasi yankesicilikle bu belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıp bir AK Partiliye vermek istedi. Hesap neydi? Belediye Meclisi'nde biz 16'yız. AK Parti 14. İnan içeriye gidince bir belediye meclis üyemiz taraf değiştirirse, kendisine yapılan baskıya teslim olursa, kendisine yapılan teklife kapılırsa, o yapılan ahlaksız teklife göz kırparsa belediye AK Parti'ye geçiyordu. Bunun oylaması yapıldı. 16 belediye meclis üyemiz var, kapalı oylamada 16 oy çıktı."

Özel, Beyoğlu Belediyesi'nin 16 CHP'li Meclis üyesini otobüsün üzerine çağırırken, "Rüşvete kanmayan, baskıdan yılmayan 16 kahraman belediye meclis üyemizi davet ediyorum. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Aileleri onlarla ne kadar gurur duysa hakkıdır. Onlar rüşvete dönüp de bakmayan, tehditten yılmayan, hapisten korkmayan, sizin iradenize sahip çıkan 16 kahramandır. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Aynı numarayı bize Antalya Manavgat'ta yaptılar" ifadesini kullandı.

Özel ve otobüsün üzerindekiler daha sonra "Yiğidim Aslanım" şarkısına eşlik etti.