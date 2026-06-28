Özgür Özel, ABP Genel Başkanı’nın 86 vekil iddiasını yalanladı

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den 86 milletvekilinin kendi partilerine katılacağını iddia etti.

Yalçın, üç milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar" dedi.

Özgür Özel'den iddialara yanıt

CHP'nin Grup Başkanı Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi Başkanı Bedri Yalçın'ın sözlerine yanıt verdi.

Gazeteci Deniz Zeyrek, kişisel YouTube yayınında yaptığı programda, Özel ile görüşmesini anlattı.

Anadolu Birliği Partisi Bedri Yalçın'ın "86 milletvekili bize katılacak" sözleri sorulan Özgür Özel, "Bu haber doğru değil" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek ise "Özgür Özel partiyi bırakmayacak. Sonuna kadar mücadele edecek. Yeni parti, CHP'yi geri almak için kurulan bir yöntem değil. Yeni parti bir tedbir" değerlendirmesini yaptı.