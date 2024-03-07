Özgür Özel açıkladı: CHP'den Burcu Köksal adımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya’da düzenlenen aday tanıtım ve halk buluşmasına katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Adayı Eyüp Kahveci de Özel’e eşlik etti.

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bugün sabah dedim, bu seçimlerde herkes başka başka yerleri konuşuyor. Ama seçim akşamı Türkiye’de en çok konuşulacak seçim sonuçlarından bir tanesi Kütahya’nın seçim sonuçları olacak. Eyüp başkan, başkan olacak.

Özel, tarıma ilişkin de birtakım eleştiriler yaparak, “Son 20 yılda tarım alanlarımız tam 3 milyon hektar azaldı. Yani Belçika kadar. Koskoca bir ülke Belçika kadar tarım alanlarımız ekilmez dikilmez hale geldi” dedi. Özel, emeklilerin geçim sıkıntısına da değinerek şöyle devam etti:

Yani sadece emekliler 2018 ‘deki emekli ikramiyesinin alım gücüyle bugünkü bayramdaki 3 bin liranın alım gücü arasında 18 kilo kıyma kayıp kıyma. Ramazan geliyor. Kurulacak iftar sofrasından, emeklinin buzdolabından, tezgahından, mutfağından emeklinin kursağından 18 kilo da kıyma çaldı bunlar… Bu şehrin çok önemli bir kısmı emekli ve çiftçi. Emekli maaşı ile mazot hesabı yapalım bakalım. Bu da Kütahya’nın hesabı olsun. Yarın televizyonlar, gazeteler bunu söylesin bunu yazsın. Sadece geçen sene 7 bin 500 lira emekli maaşı ile 375 litre mazot alınıyordu. Bu sene 10 bin liralık emekli maaşı ile sadece 245 litre mazot alınıyor. Aradaki fark 130 litredir. Eğer traktöre koyarsan iki depo, arabaya koyarsan 3 depo mazot geçen seneden bu seneye emekliden çalınmıştır. Bunu Kütahya’dan bütün emeklilerle birlikte bütün milletimize şikayet ediyoruz, yazıklar olsun.

Bu İliç’teki madendeki şirkete parayı bulmuş, 5’li çetelere bulmuş her türlü yandaşa parayı bulmuş bir tek emekliye ‘yok’ diyor. Çiftçiye ‘yok’ diyor. Altıntaş Ovası’nın çiftçilerine, Kütahya’nın köylülerine ve bütün emeklilere soruyorum. Size böyle yapan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta Recep Tayyip Erdoğan’a karşınıza çıkacak. 31 Mart’ta Tayyip Erdoğan’a oy var mı? MHP’ye oy var mı? Kütahya, ‘Bizi yok sayana oy vermeyiz’ diyor Kütahya. Ama Kütahya kime oy vereceğini biliyor."

"Taahhütname imzalayacaklar"

"Yarından 8 Mart’tan itibaren, cuma günü bütün Türkiye’de belediye başkanlarımız bir taahhütname imzalayacaklar." diyen Özel, "‘Mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısına asacağım’ diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olma konusunda, kadınların belediyecilik hizmetlerinden yararlanırken ve hayatlarını kolaylaştırma konusunda, kreşler yaparak onları sosyal yaşama katma konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda taahhütte bulunacaklar. Hayvan hakları konusunda taahhütte bulunacaklar. Çağdaş belediyeciliğin gerektirdiği gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulunacaklar." ifadelerini kullandı.

Yeni alınan kararı da açıklayan Özel, "Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP’li belediyeler, kişilerin dini inancı, mezhebi, etnisitesi, doğduğu yer, ırkı ve hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına söz verecekler.” dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili açıklamaları partiden tepki toplamıştı.