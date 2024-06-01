Özgür Özel açıkladı: CHP'nin Belediyeler Birliği Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için adaylarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.
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Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri için adaylarının kim olacağı konusundaki bir soru üzerine "Ekrem İmamoğlu'na teklif ettik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında çekişme falan yok. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" yanıtını verdi.
Özel, tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a gerçekleştireceği konuşulan ziyaretin ise henüz netleşmediğini söyledi.