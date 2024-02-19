Lütfü Savaş aday olacak mı? Özgür Özel'den Hatay açıklaması

Deprem sonrası eleştirilere maruz kalan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP tarafından yeniden aday gösterilmişti.

Tartışmalar sonrası Savaş'ın adaylığının geri çekilebileceği belirtilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Now TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında Hatay ile ilgili açıklama yaptı.

Hatay'da yaşananları çok dikkatli analiz ettiklerini, diğer kentlerde bir veya iki anket, Hatay'da ise beş anket yaptıklarını belirten Özgür Özel, "'Çok anket yaptık, Lütfü Savaş'ı aşan bir alternatif geliştiremedik' dedim. Adana ve Mersin adaylarını belirlerken, Hatay'ı atamamak zafiyet yaratacaktı, atadık. Ölçmelere devam ettik, Hatay'a gittiğimde 'Vatandaşın sesini duyduk' dedim. 'Yeni anketler yapacağız' dedim. Son ana kadar en doğru adayı belirlemek için anket yaptık. Cumartesi günü gece anket geldi. Lütfü Bey'i aradık, ulaşamadık. Dün sabah görüşemedik. Bugün birazdan Sayın Lütfü Savaş ile konuşacağım, elimdeki anketi Lütfü Bey ile paylaşacağım."

Özel, bu ankette hangi sonuca ulaşıldığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Anket, Lütfü Bey'in desteği ve onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz zaman seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. O yüzden Lütfü Bey ile de anketi değerlendirerek, diğer partilerle de değerlendirerek bir Hatay ittifakına ihtiyaç var. Hatay ittifakı kurulmazsa Cumhur İttifakı'nın adayı şans yakalayacak. Cumhur İttifakı adayının şans yakalamamasının yolu bir Hatay ittifakı kurmak. Biz Hatay ittifakı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Bunun için de 36 saat var önümüzde. Bu sürede Hatay'daki soruna en doğru cevabı vereceğim."

"Hatasıyla sevabıyla benim listem"

"Parti içi muhalefet ve aday gösterilmeyenler arasında 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu bekleyenlerin olduğu"na yönelik değerlendirmelerle ilgili Özel şunları kaydetti:

"1 Nisan gününü bekleyen, 'CHP başarısız olsun da bilmem ne yapalım' diyenler çok beklerler. Çünkü çok kararlı, çok yürekli, çok azimli ve çok partili bir grup var orada. Ben onlara güveniyorum, öbürlerinden ne korkacağım. 'CHP başarısız olsun da parti içi iktidarı devralalım' diyen bir grup muhteris varsa eğer, bu partiyi bırakacaksam bana yazıklar olsun."

Belirlenen adaylar için "hatasıyla sevabıyla benim listem" ifadelerini kullanan Özel, "Bütün günahı üstleniyorum." dedi.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik son günlerdeki eleştirilerinin anımsatılması üzerine, "Canı sağ olsun." ifadesini kullandı.