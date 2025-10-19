Özgür Özel açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Özel, konuşmasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Partiden bir nefer adaylaşacak ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak"

Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ile ilgili “O gün tut ki aday yapamadık. Partiden bir nefer adaylaşacak ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak ve hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz. Şimdi Ekrem Başkanın yerine bize Cumhurbaşkanı adayı soruyorlar” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben geçmişte de bunu hep öyle düşündüm, söyledim: ‘Ekrem Başkanın yerine cumhurbaşkanı adayınız var mı?’ diyorum ki ‘Var’, ‘Kim?’ ‘Vallahi ben değil, sensin.’

Bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim. Sabahleyin yataktan, ‘Eyvah ya bugün de başımıza ne gelecek’ diye değil. ‘Hadi bakalım iktidara bir gün daha yaklaştık’ diye kalkmanın zamanıdır.”

"Beni seven arkamdan gelsin"

CHP Genel Başkanı, konuşmalarını, “Beni seven arkamdan gelsin. İktidara yürümeye, bir devri kapatıp, bir devri açmaya hazır mıyız? Bir devir kapanacak, bir devir açılacak, beni seven, ülkesini seven arkamdan gelsin. Demokratlar kazanacak, Cumhuriyetçiler kazanacak, Atatürk’ü sevenler, bu ülkeyi sevenler kazanacak!” sözleriyle noktaladı.