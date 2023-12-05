Özgür Özel açıkladı: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yeniden aday olmayacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.



Yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.



Gürün'ün bayrağı kadınlara, gençlere teslim edeceğini söylediğini aktaran Özel, "Böyle veda her siyasetçiye nasip olsun" diye konuştu.



Özel açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"CHP, temiz, sosyal ve yeşil belediyecilikle övünmektedir. Muğla Büyükşehir Belediye başkanımız 25 yıldır Muğla'ya hizmet ediyor. Türkiye'de bir kurumun notu en yüksek biçimde AAA'dır. O kurum Muğla Belediye Başkanlığı'dır. Çünkü yabancı kredi veren kurumlar bütün dünya kredi verdiği zaman bunu geri alacağına ikna olduğu için kredi notu böyle. Son 10 yılda sadece 642 km'lik kanalizasyon yapmışlar. 3 bin 252 km'lik de yol yapılmış Muğla'ya. Muğla'da, 4 kattan yüksek binalara imar vermemiş. Bakanlıklardan bu izin verildiğinde onu durdurmak için mücadele etmiş. İhtiyaç sahiplerine HalkKart vermiş. Osman Gürün, Muğla'ya 8.5 milyar TL'lik yardım ve hizmet yapmıştır. Koca devlet ise 3 milyar TL'lik yatırım yapmış. Kendisi Muğla'da bayrağı teslim edeceğini söyledi. Ben sizlerin huzurunda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum."