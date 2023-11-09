Özgür Özel açıkladı: TBMM Danışma Kurulu toplanmayacak, CHP eyleme başlıyor

TBMM Danışma Kurulu'nun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla bugün Yargıtay'ın kararını görüşmesi bekleniyordu.

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Danışma Kurulu'nun bugün toplanmayacağını bildirdi. Özel ayrıca, partisinin bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlayacağını söyledi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz."

İstanbul Barosu'ndan suç duyurusu

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında, Can Atalay'ın bireysel başvurusuyla ilgili AYM tarafından verilen hak ihlali kararını yerine getirmeyerek, "yargıya duyulan güveni zedelemek", "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı'na da gönderildi.