Özgür Özel açıkladı: YENİ Parti Genel Merkezi ne zaman açılacak?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan ve ücretlerini uzun süredir alamadıkları gerekçesiyle 16 gündür Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti.

İşçilerle ve aileleriyle görüşen Özel, "Hadi bu SSS Yıldızlar Holding'e de atayım kayyum. İşçilerin bütün borçlarını ödeyin. Gücünüz herkese yetiyor da bu holdinge neden yetmiyor?" diye konuştu. Özel, siyasi gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Özgür Özel'den Aktaş Davası'na sert tepki

Dün tamamlanan Aziz İhsan Aktaş Davası'nda verilen cezalar hakkında ilk kez konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin devlet gibi değil de, kötülük yapmak, pazarlık yapmak üzere oltulaştırılmış bir yapıya dönüştürüldüğü durumdayız. En çok ceza alan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, suçlandığı 60 eylemin 56'sından beraat ediyor. Aziz İhsan Aktaş diye birisine 'Sen suç örgütü liderisin' dediler. 'Bu da senin örgütün' dediler. Sonra da 'Böyle bir örgüt yokmuş' dediler. 'Örgüt' olduğu için insanları başka bir şehre gönderdiler. Aileleriyle görüş sınırlaması getirdiler. Aziz İhsan Aktaş ve Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Aktaş'ın olmadığı eylemlere üst sınırdan ceza vererek başkanları içeride tutmaya yönelik bir iş var. Rıza Akpolat'a 438 yıl ceza isteniyordu 20 yıl ceza verdiler. İstinaf ve Yargıtay'da kesin bozulacak diye üst sınırdan ceza veriyor. Bu kadar kötülüğü planlayıp son günde tiyatro oyununu tamamlayanları milletimize havale ediyoruz."

Özgür Özel'den Osman Kavala çağrısı

Özgür Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin, 2017’den bu yana cezaevinde bulunan Osman Kavala hakkında bir kez daha verdiği hak ihlali ve ‘en kısa sürede serbest bırakılması gerektiği’ yönündeki kararı ise şöyle değerlendirdi:

“Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı. AİHM kararları, uluslararası sözleşme ile kabul edildiği için kanunla çeliştiğinde de üzerindedir. Defalarca AYM kararlarına uymadılar, AİHM ikinciye karar veriyor hâlâ uymuyorlar. Türkiye'yi de perişan ediyorlar. AKP'ye mensup 20'ye yakın vekil altına imza atıyor kararlar uygulanacak diye. Devletin başıysan devletin başı gibi davranacaksın.”

Vahap Seçer CHP’ye olan sevgisini vurguladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in CHP’de kalma kararını da değerlendiren Özgür Özel, şunları kaydetti:

“Vahap Başkan dün beni aradı. Vahap Seçer, CHP'ye duyduğu sevgiyi vurguluyor. O konuda hiçbirimiz Vahap Seçer'den farklı değiliz. Vahap Seçer bana bölgeye her geldiğimde genel başkan olarak görüşeceğini söyledi. Mensubiyetinin Atatürk'ün partisine olduğunu söyledi. Ben de aramızda bir kırgınlık, küskünlük olmadığını söyledi. Aramızda en ufak bir problem yok.”

Rize ve Trabzon’da halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Özgür Özel, “Bu cuma Kocaeli’deyiz, sonra Kayseri’deyiz. Vatandaşın gösterdiği ilgi ve alakadan memnunuz” dedi.

30 Ağustos'ta açılıyor

YENİ Parti Genel Merkezi’nin 30 Ağustos’ta açılacağını duyuran Özel, “Genel Merkez 30 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Orada çalışmaya başlayacağız. Milletimizin kurulması talimatını ve adını verdiği parti, örgütlenmesini tamamlıyor. Tüm vatandaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.