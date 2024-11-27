Özgür Özel, Ahmet Özer'i ziyaret edecek: Tarih belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma günü görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyarete gidecek. Görüşmenin 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da gerçekleşeceği bildirildi.
Ne olmuştu?
İstanbul'da Esenyurt İlçe Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim sabahı evinde gözaltına alınmış ve "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim günü Özer'in görevden alındığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un kayyım olarak atandığını duyurmuştu.