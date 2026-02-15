Özgür Özel: Akın Gürlek siyasidir, İmamoğlu ve arkadaşlarımıza iftira atan kişidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP milletvekillerinin yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’in TBMM Genel Kurulu’ndaki yemin törenini “Anayasa’ya aykırı” olduğu gerekçesiyle protesto etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız; bu gidişi durdurmaya ne eliniz ne gücünüz yeter Özgür” sözlerine yanıt verdi.

"Millet sizi yolluyor, bunu durdurmayacağız ama sen de şunu bil; bu gelişi durduramayacaksın"

Özel, Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin Muğla ayağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki ifadelerine özetle şunları söyledi:

"Erdoğan çıktı dedi ki, 'Bu gidişi durduramayacaksınız Özgür' dedi bana. Valla bozuk saat günde iki kere doğruyu gösterirmiş ya; Erdoğan'ın doğruyu söylediğini son zamanlarda ilk kez duyuyorum. Ve şunu bilsin; hiç niyetim yok, bu gidişi durdurmayacağım.

Millet sizi yolluyor, gidiyorsunuz, bunu durdurmayacağız. Ama sen de şunu bil; bu gelişi durduramayacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelişini durduramayacaksın. Türkiye İttifakı'nı durduramayacaksın. Sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları...

Türkiye İttifakı'nın iktidarını, ay yıldızlı al bayrağı elinde taşıyan Türkiye İttifakı'nın iktidarını durduramayacaksın. Şunu bilsin herkes: Bu bayrakla sorunu olmayan, ülkenin bölünmez bütünlüğüyle sorunu olmayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olmayan herkes bizdendir, herkes bizimledir. Türkiye İttifakı budur. Biz kazanacağız.

"Daha görevinden ayrılmadan bir imzasıyla Erdoğan’ın Adalet Bakanı oldu"

Bu AK Parti’nin kara düzeninde bakın nasıl suçüstü yakalandılar. Bir gün akşam İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı -ki hatırlayın ne kadar tartışmalı karar varsa geçmişte hepsini alan, sonra da Anayasa Mahkemesi hak ihlalleri verdiği halde terfi ettirilen, ödüllendirilen birisi.

Önce hakimdi, siyasete girdi, bakan yardımcısı oldu, oradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu- Çıkmış televizyona ki 'Ben düne kadar' -bakın, ağzıyla söylüyor- 'Ben düne kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydım. Gece 12’yi bir kala başsavcı güya tarafsız, güya adil, güya partisiz, güya herkese eşit... Ama 23.59’da bu noktada, 24.00’te, daha görevinden ayrılmadan bir imzasıyla Erdoğan’ın Adalet Bakanı oldu.

Ertesi gün Erdoğan’la birlikte AK Parti’nin il başkanları toplantısına katıldı utanmadan ve AK Parti’nin il başkanlarına diyor ki: 'Partimizin başarısı için çalışacağım.'

"Akın Gürlek siyasidir, AK Partilidir"

Şimdi bütün Türkiye’nin önünde bugüne kadar 89 miting anlattım 'Bu dava siyasidir' diye. 89 miting... Bu kadar güçlü anlatamazdım. Akın Gürlek siyasidir, AK Partilidir. AK Parti il başkanlarının önünde 'Partimiz için çalışacağım' diyen kişi bir gün önce Ekrem İmamoğlu’na, arkadaşlarımıza iftira atan, zulmeden kişidir. Buradan bir kez daha milletimizin, yüce Türk milletinin önünde söylüyorum ki bu dava siyasidir, Akın Gürlek siyasidir, bunların hepsi iftiradır. Canlı yayına cesaretleri yoktur."