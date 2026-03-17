Özgür Özel, Akın Gürlek'in 452 milyon TL'lik mal varlığı olduğunu iddia etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, Adalet Başkanı Akın Gürlek’e ait olduğunu iddia ettiği malvarlığını açıkladı.

"Ona Zekeriya Öz gibi bir profil lazımdı ve zorlanmadı"

Basın toplantısında 31 Mart 2024'teki yerel seçim sonuçlarını hatırlatan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kendisi bizimle siyasi rekabete giremeyeceğini anlamıştı. Parti kadrolarında da bu enerjiyi görmüyordu" ifadelerini kullandı ve konuşmasına şöyle devam etti:

"Erdoğan daha önce yapılmamış bir şeyi yaptı ve 'yargı kollarını' kurdu. Ona Zekeriya Öz gibi bir profil lazımdı ve zorlanmadı.

Aklı fikri siyasette olan birini, ilk önce mahkeme mahkeme gezdirdi ve adaleti katleden birini siyasete aldı ve bakan yardımcısı yaptı. O makamdan birini alıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Atamadan önce de zaten bu millet yargı sisteminden memnun değildi. Bu sefer çeteleşme yargının en tepesine sirayet etti. Ardından AK Parti yargı kolları, 'AK toroslar çetesi' haline dönüştü. 1990'lardaki faili meçhullerin simgesi beyaz torosları, muhalefete gösterecek hale geldiler. Bu çete, bir darbe planını adım adım işletti."

Tapuları paylaştı

Taşınmazlarla ilgili bir tapu paylaşan Özgür Özel, "Bunların tamamı Akın Gürlek bakan olmadan önce ID numarasıyla takip edilecek kayıtlardır" dedi.

Özel, "Ortada açıklanamayan bir lüks yaşam ve zenginlik vardı” diyerek Gürlek’in malvarlığı olduğunu iddia ettiği varlıkları şöyle sıraladı:

• İstanbul Kartal’da Avrupa Konutları Projesi’nden daire: Emsal değeri, 26,2 milyon TL

• Aynı ada ve parselde ikinci daire: Emsal değeri 26,2 milyon TL

• İstanbul Beykoz'da villa: Emsal ortalama değeri 85 milyon TL

• Avcılar Bizim Evler Projesi’nde daire: Ortalama fiyat 15,5 milyon TL

• Tuzla Merkez Marin City Konutları’nda daire: Ortalama değeri 10 milyon TL

• Ankara Çankaya Park Joven Sitesi’nde daire: Ortalama değeri 35,5 milyon TL

• Ankara Lodumlu VIP Tower’da daire: Ortalama değeri 25 milyon TL

• Beytepe Mahall Ankara’da daire: Ortalama değeri 17,5 milyon TL

• Beytepe Mira Rezidans’da daire: Ortalama değeri 23 milyon TL

• İzmir Konak Halkapınar’da Mahall Bomonti’de daire: Ortalama değeri 27 milyon TL

• Aynı parselde bir daire daha: Değeri 27 milyon TL

• Çanakkale’de deniz gören 500 metrekarelik arsa: Değeri 7,5 milyon TL

Dört tane bakan olduktan sonra çıkan olduysa bunları da oraya dahil edeceğiz. Satılan mülkler var:

• İstanbul-Esenyurt’ta Liv Rezidans: 7 milyon 750 bin TL

• İstanbul-Halkalı’da Tema İstanbul: 43 milyon 500 bin TL

• Üsküdar-Altunizade’de Acıbadem Konutları: 47 milyon 500 bin TL

• Ankara-Çankaya-Beytepe’de bir taşınmaz: 27 milyon 750 bin TL

Toplama gelelim:

Satılan dört konutun değeri 126 milyon TL. Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul var. Hesabında 1 kuruş parası yoksa bile 452 milyon TL'si var.

Şu ana kadar aldığı maaşla bir şişe su içmese 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış. 10 hakim ve savcı 19 yıl çalışsalar hepsini o zaman satın alabilirler.

Satışlardan elde edilen gelirler nerede? Senet karşılığı alınan konutlar nerede düzenlendi. Senetlerin parası nereden ödendi?

Akın Gürlek'in eşinin mal varlığından bahsetmedik. Aile ve eşle uğraşmama hassasiyetimizi biliyorsunuz.

Bu alışverişlerin tamamının çantacıları, alanları-satanları belli oldu. Ankara ve İstanbul'daki avukatlık ofislerinde gidilip de tutukluların yakınlarıyla ilişkiler, konuşmalar, buradaki isimlerin tamamı ve devamı. Devlet Bey 'Akın Bey eskiden savcıydı, soru soramazsın' diyor ya.

Akın Bey, bir basın toplantısı yapın. Ben düzenli olarak mal bildirimi yapıyorum.

Benim ve eşimin iki eczanesi vardı, biri 28 diğeri 26 sene çalıştı. Ara sokakta birer dükkan edindik. Manisa, Ankara ve İstanbul'da evimiz var. İki mütevazı arabamız var. Sizin maaşınızı aldığınız hesaplar belli. Şimdi çıkıp bu malları nasıl edindiğinizi teker teker ispatlamanız lazım. Namuslu hakim ve savcılara yazık değil mi?

"Bu daha turpun küçüğü"

Ben bakan oldum, milletvekili olacağım. Darbeye karışan adam elip milletvekilliği mi yapacak? Siz hangi dokunulmazlığa güveniyorsunuz?

Darbeye kalkışmışsın sen. Vicdanı olan AKP ve MHP'lilere sesleniyorum.

Birileri milletin sırtından servet ediniyor. Bunların tamamı ve fazlası, daha neler neler? Ne için yapılıyor bunların hepsi. Tayyip Bey talimat vermiş. Bu mu mertlik, bu mu mücadele? Bugünkü basın toplantısının adı 'turbun küçüğü', büyüğünü bilmeyen mi var? Turpun tarlası var sizin orada.

"Yargılamak için iddianameyi bekledim"

O iddianame çıksın, yargılanacaksınız dedim. Yargılamak için iddianameyi bekledim. Sureti CHP'li görünüp iftira atanların hangi dediği doğru çıktı?

Hani Ekrem İmamoğlu'nun lüks araçları. Ekrem İmamoğlu siyasete girdiğinde zengin olan ama siyaset yaptıkça fakirleşmiş birisidir. Siyasete girdiği günden bugüne zenginleştiyse siz çıkarın.

Ben hakimlikte, savcılıkta zenginleşeni çıkardım. Bundan sonra Türkiye'deki AK Parti'nin kara düzeni, bu müesses nizam, arınacaksanız önce Adalet Bakanı'ndan arının. Sonra çıkıp da kimse kimseye haysiyet cellatlığı yapmayacak.

Bu soruları birisi sorabilecek mi? Sorabilen gazetecilere lafım yok. Buna sessiz kalanlar, yarın bana davetiye getirmesin. TGRT denen yapı, zam yapmaya tepki gösteriyor kadın.

Biz ölmeyi göz almışız. Bizim kadar cesaretli olan, arkadaşına güvenen de çıkar. Ekrem Başkan'a namusum kadar güveniyorum. Bu haysiyet cellatlığının bir sınırı var. Yerden göğe iftiralarla dolu bir sürecin bir yılını dolduruyoruz. Ben yine yarın şehit aileleri ile iftardayım. Bu da Erdoğan'a, Akın Gürlek'e ve birlikte bir gelecek planlayanlara ders olsun."