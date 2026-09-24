Özgür Özel, Alevi kurumlarının temsilcileriyle görüştü
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Alevi kurumlarının başkanlarıyla bir araya geldi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi’nde Alevi kurumlarının temsilcilerini kabul etti.
Görüşmeye, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz katıldı.
Özel’e görüşmede, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Umut Akdoğan ile İlhan Cihaner eşlik etti.