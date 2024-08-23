Özgür Özel, Ali Koç'la görüşmesinin ayrıntılarını anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerini parti genel merkezinde görüşmesiyle ilgili konuştu. Koç'un kendisine "Elinizi taşın altına koyun" dediği yönündeki iddialara ilişkin Özel "Ali Bey'le çok yakınız, çok samimiyiz… Ayrıca ben kulübün üyesiyim. Ali Bey'le aramızda çok nezaketli bir üslup var. Öyle ki ne ben ona ne o bana ‘elinin taşının altına’ koy tarzı bir cümle kurmaz. Zaten Ali Bey elimin değil bedenimin taşının altında olduğunu görüyordur. O nedenle hiç öyle bir diyalog olmadı." dedi.

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimlerine siyasetin müdahalesinden konuştuk"

Gerçek Gündem'in haberine göre Koç ile yaptığı görüşmeyle ilgili Özel "Fenerbahçe'den konuştuk. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimlerine siyasetin müdahalesinden konuştuk. Olimpiyatların başarısızlığından konuştuk. Olimpiyat başarısızlığının sebebinin bütün federasyonlar üzerindeki siyasi baskılar olduğunu ve bir federasyonu almanın siyasi bir kaleyi fethetmek gibi algılandığını bunun da doğru olmadığını ben ifade ettim. İstanbul'a olimpiyat almanın öneminden, seyircimizi olimpiyat seyircisine dönüştürebilmenin gereğinden ve olimpiyatlara oyuncu yetiştirmek için hep beraber neler yapabiliriz gibi konuları konuştuk. Daha çok spor odaklıydı. Gündelik siyaset noktasında bir şey yoktu konuşmamızda." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın birer maçını izlemek için başkanlarla sözleştik"

"Bornova Anadolu Lisesinde okuyan Özgür Özel olarak Fenerbahçeli'yim" diyen Özel "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak milli takım taraftarıyım. Hangi takımımız yurt dışında oynasa zaten onu tutarım. Bu sene de hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray’ın hem Beşiktaş'ın yurt dışında hangi takımlar oynuyorsa onların birer maçını sahada izlemek istiyorum. Onun için başkanlarla da sözleştik." dedi.

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin Özel "Normali bu. Partide de bir normalleşme ihtiyaç var. Yıllarca birlikte çalışmış kişiler. Ekrem Bey'in Ankara'ya geldiğinde Kemal Bey'i ziyaret etmesi. Hatta Kemal Bey'in de İstanbul'a gittiğinde Ekrem Bey'i ziyaret etmesi. Bence bunların her birisi çok kıymetli. Aksi yanlış. Ekrem Bey'in ziyaretine farklı anlamlar falan yüklemek doğru değil. Ekrem Bey gitmeden önce böyle bir ziyaret yapmayı iki üç hafta önce de planlanmıştı." şeklinde konuştu.

"Teknik direktör, penaltı atmaz; en doğru oyuncuya attırır"

"Siz sürekli 'Cumhurbaşkanı adayımızı anketlere, toplumun isteğine göre belirleyeceğiz' diyorsunuz. Daha önceki anketleri biliyoruz, ancak potaya çok güçlü bir şekilde siz girdiniz. Tüm anketlerde oy oranı en hızlı yükselen bir liderisiniz. Anketler masaya geldiğinde Ekrem Bey'in önünde çıkarsanız genel başkan olarak nasıl bir yol izleyeceksiniz? Halk sizi isterse ne yapacaksınız?" sorusu üzerine Özel "Benim hızla yükselen ivmem görev onayıdır. 'Kendimle ilgili bir talebim olmayacak. Partide kavgaya izin vermeyeceğim. Ankette en yüksek kimse onu yapacağım. Kimsenin önünü kapamayacağım. Benim görevim partiyi iktidar yapmak' dediğim için ve buna samimi şekilde çaba sarf ettiğim için görev onayım hızla yükseliyor. O yüzden benim için en büyük hata günü geldiğinde teknik direktörlüğün gereğini yapmamaktır. Penaltıyı kimin atacağına karar vermek... İyi bir hakemin -en doğru kararı vermesi gereken kişinin- kendisiyle ilgili hırsa, ihtirasa, bir talebe bürünmesi her şeyi allak bullak eder." yanıtını verdi.

"Günü geldiğinde penaltıyı sizin atmanız gerekirse ne yapacaksınız?" sorusuna ise Özel "Teknik direktör, penaltı atmaz; en doğru oyuncuya attırır." cevabını verdi.