Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i andı: Düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek'in eski lideri Alija İzzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı. Özel, "Düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi. Tarihin en karanlık dönemlerinde, insanlık onuruna ve barış idealine adanmış mücadelesiyle iz bıraktı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Alija İzzetbegoviç’i vefatının 22. yılında andı.

Özel, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"'...Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.'

Aliya İzzetbegoviç, düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi. Tarihin en karanlık dönemlerinde, insanlık onuruna ve barış idealine adanmış mücadelesiyle iz bıraktı.

Vefatının 22’nci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun."

