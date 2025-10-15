  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Özgür Özel Amsterdam’a gidiyor: PES kongresinde konuşma yapacak
Takip Et

Özgür Özel Amsterdam’a gidiyor: PES kongresinde konuşma yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere yarın Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özgür Özel Amsterdam’a gidiyor: PES kongresinde konuşma yapacak
Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurtdışı temasları Hollanda ile devam ediyor.

Özel, PES Genel Başkanı Stefan Löfven’in davetiyle Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere, 16 Ekim Perşembe günü Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.

Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak’tan oluşan heyet eşlik edecek.

Kongrede 18 Ekim Cumartesi günü konuşma yapacak olan Özel’in iki gün boyunca ikili temaslarda bulunması da bekleniyor. Özel, konuşmasının ardından aynı gün Türkiye’ye dönecek.

Özgür Özel: Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsınÖzgür Özel: Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsınGündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada dört konu varCumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada dört konu varGündem
Gündem
Tekfen Holding'de TMSF hamlesi: Üst yönetimde görev değişiklikleri yapıldı
Tekfen Holding'de TMSF hamlesi: Üst yönetimde görev değişiklikleri yapıldı
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi partisinden istifa etti
Fatih Erbakan’ın "İmralı ile Bahçeli görüşsün" çağrısına MHP’den tepki: Sorumsuz ve seviyesiz
Fatih Erbakan’ın "İmralı ile Bahçeli görüşsün" çağrısına MHP’den tepki
Mersin'deki işçi servisi kazasında ölü sayısı 7 oldu
Mersin'deki işçi servisi kazasında ölü sayısı 7 oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada dört konu var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada dört konu var
R&B dünyası, Grammy ödüllü efsane bir ismini kaybetti
R&B dünyası, Grammy ödüllü efsane bir ismini kaybetti