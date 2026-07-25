Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüdü

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partinin kurucular kuruluyla birlikte Anıtkabir'e yürüdü.

Yeni Parti'nin adının yer aldığı çelenk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının da yer aldığı mozoleye bırakıldı.

Özgür Özel daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özel, yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk,

Bugün, en büyük eseriniz olan Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla kuruluşunu tamamladığımız YENİ Partimizin Kurucular Kurulu üyeleriyle birlikte huzurunuzdayız.

Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz, bugün ne yazık ki çoklu krizlerle karşı karşıyadır. İktidarda olan bir siyasi partinin; demokrasiyi baskılayan, hukuku zedeleyen, ekonomik ve sosyal adaleti bozan, devlet yönetimini şahsileştiren politikaları, ülkemizi ve milletimizi ağır sıkıntılarla sürüklemiştir.

Türkiye’mizi; bu çoklu kriz ortamından kurtarmak; örselenen, hürmetsizlik edilen ve hatta esir alınan tüm eserlerinize layıkıyla sahip çıkabilmek için YENİ Partimizi kurarak, yeni bir yürüyüşü başlattık.

Bu yolda pusulamız ve tek güvencemiz milletimizdir.

Hedefimiz; sizden ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden aldığımız ilhamla; özgür, bağımsız, demokratik, adil ve müreffeh bir Türkiye’yi milletimizle birlikte inşa etmektir.

Kuşatılan mirasınızı koruma görevi, YENİ Parti’nin kadrolarına emanettir.

Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.

Özgür Özel

YENİ Parti Genel Başkanı"

PM toplantısına başkanlık edecek

Özel saat 12.00'de Anadolu Kulübü'nde Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık edecek. PM'nin onayıyla Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri görevlerine başlayacak.

Özgür Özel ve 90 CHP'li milletvekili dün partilerinden istifa ederek Yeni Parti'yi kurmuşlardı.

Özel, Yeni Parti'nin genel başkanı olarak seçilmiş, 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenmişti.