Özgür Özel anlattı: Mesut Özarslan ile telefon görüşmesinde neler yaşandı?

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Özarslan’ın AK Parti’ye geçmesi beklenirken, istifa açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine ve ailesine hakaret ettiğini öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan'ın iddialarına Halk TV'de yanıt verdi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak"

Yalan atıyor, yani diyor ki "Aileme, anneme, babama küfretti" falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: "Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun.' dedim. Aileye hiçbir şey yok asla. "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak" dedim. Ondan sonra "Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dedim.

"Rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi"

Zaten Çarşamba gününe rozet takılacağını Adnan Beker dün bana kesin bir dille söyledi. Yakınlarından çok yakın olduğu için Adnan Bey, bana dedi ki; "Genel Başkanım şu ana kadar yüzde doksan dokuz diyordum, yüzde yüz oldu dedi, gitti bu" dedi.

"Benim alnım açık"

Saymaz, Özgür Özel'in, Özarslan hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin de konuştuğunu ifade etti. Saymaz'ın aktardığına göre CHP Lideri Özel, Özarslan'ın kendisine "Benim alnım açık" dediğini belirtti.