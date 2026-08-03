Özgür Özel, aracı tarafından kendisine yapılan teklifi açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, "Düpedüz darbe. Burada hakimlik, savcılık, kanunlar, size verilmiş yetkileri siyaseti tasfiye etmek için kullanırsanız, 'olmaz' dedik, 'yanlış' dedik, 'bu kadarını da yapmazlar' dedik, yaptılar. Kararı alanlar ile karardan nemalanacak küçük bir zümre dışında kimse kabul etmedi. Örgüt ayağa kalktı, parti ayağa kalktı, ülke ayağa kalktı, muhalefetin dayanışması çok kıymetliydi" dedi.

"Bu kararı kabul edenler 'etmeyecek' olsa bu karar alınmayacaktı" diyen Özel, "Erdoğan CHP'ye darbe yapmaya karar vermişti, bunun için elindeki imkanlara baktı. En elverişli yöntem olarak bunu tercih etti. Erdoğan bu işin tam içinde" ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılma sürecini anlatan Özel, "Bana şu teklifte bulunuyor; 'Sen grup başkanı olarak devam et, biz burada genel başkan olalım, partiyi yönetelim, günü geldiğinde seni ve dediklerini milletvekili yaparız.' Böyle bir şey kabul etmem mümkün mü! 'Kalalım' diye hiçbir şey yapmadılar. Kalalım diye teklif ettikleri her bir tanesi şahsımıza yönelik teklifler" dedi.

Yapılan teklifi açıkladı

Aracı tarafından kendisine yapılan teklifi açıklayan Özel, şunları anlattı:

"Bir aracı arkadaş geldi, diyor ki 'Kemay Bey şu teklife yakın; 'Sen burada dur, o genel başkan olsun. Günü gelince seçimlerde Kemal Bey milletvekili olup Meclis Başkanı olsun.' O meclis başkanı olduktan sonra seçimlerden sonra ben de genel başkan olacağım. Biz bu ülkenin cumhurbaşkanının kim olduğunu, adayımızı belirlemeli, arkasında hep birlikte durmalı ve bu iktidarı değiştirmeliyiz. Bunun dışında hesap yapan, bu memleketin iyiliğini düşünmüyordur. Zaten bunları duydukça anladım ki orada geçirdiğimiz her gün memleketin geleceğinden çalıyoruz, yola çıkmamız lazım, çıktık."

Cemil Tugay açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin konuşan Özel, "Arayıp da 'AK Parti'ye katılacaksın' diyorlar falan diye bir şey söylenir mi? Ayıp bir şey, kendisi de defalarca yalanladı. Ben, Cemil Bey'in ilk bu butlan kararı çıktığında 'hemen parti kurmalıyız, ayrılmalıyız' dedi. 'Böyle bir şey olmaz' dedim. O kendisi ayrıldı, 'Acele ettiniz' dedim. 'Biz hep size yük oluyoruz, biraz da sırtınızdan yük alalım' dedi. Benim kendisiyle konuştuğum konu bu çerçevede. Dün bir arkadaşımız görüşmüş. 'AK Parti'ye katılma ihtimalini görmüyorum' diye söyledi" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti'ye yapılan bağışlar

YENİ Parti'ye yapılan bağışlar ile ilgili konuşan Özel, "Verilen her kuruş yardımın nereye, ne şekilde harcandığını, hatta harcanırken gösterilen özeni he göstereceğiz hem de partinin bütün üyelerinin denetimine açacağız. Denetim raporlarını yayınlayacağız" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Verilen paranın, paranın ötesinde ötesinde bir değeri var, aidiyet değeri var. Bu hafta online üyelikler başlayacak, bunun üzerinden düzenli aidatların ödeneceği bir sistem olacak. İmkanı olan herkesten kuruluşuna karar vermiş, ismine karar vermiş ve bütçesini belirledikleri bir partiye sahip çıkmalarını, hem katkı sağlamalarını hem katkı sağladıkları partinin bu parayı nasıl harcadıklarını denetlemelerini özellikle istiyoruz."